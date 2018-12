Fifa-Präsident Gianni Infantino hat in einem Interview mit dem "Blick" über die Zukunft des Fußball-Weltverbands gesprochen. Laut Infantino habe es Pläne gegeben, "gewisse Rechte" über eine Vermarktungsagentur zu verkaufen, aber "um die WM geht es dabei gar nicht". Um welche Rechte es gegangen sein soll, sagte Infantino aber nicht.

Der 48 Jahre alte Schweizer war in die Kritik geraten, weil er ohne konkrete Angaben zu seinen Verkaufsplänen ein angebliches 25-Milliarden-Dollar-Angebot für die Einführung einer Klub-WM und einer globalen Nations League durchsetzen wollte. Der SPIEGEL berichtete, dass dabei zahlreiche Rechte (Videospiele, Fifa TV, Bildarchiv, usw.) des Weltverbands verkauft werden sollten - auch von Rechten an zukünftigen Weltmeisterschaften war zuletzt in der "Süddeutschen Zeitung" die Rede.

Infantino legte die Pläne dem Fifa-Rat im März vor, scheiterte dort aber bisher mit seinem Vorhaben, weil er keine Angaben zum Ursprung des Geldes machen wollte. Es soll jedoch zu einem nicht unwesentlichen Teil aus Saudi-Arabien stammen.

Infantino sagte nun im "Blick"-Interview, die Vermarktungsagentur, die den Verkauf der Rechte an ein Unternehmen geregelt hätte und zu 51 Prozent in Besitz der Fifa gewesen wäre, "hätte nichts mit irgendwelchen Staaten zu tun". Woher das Geld dann kommen soll, sagte der Fifa-Präsident erneut nicht. Zuletzt hatte Infantino Saudi-Arabien als Gastgeber für die WM 2022 ins Gespräch gebracht.

Kürzlich hatten der SPIEGEL und das EIC-Recherchenetzwerk zudem recherchiert, dass Infantino noch zu seiner Zeit als Uefa-Generalsekretär Manchester City und Paris St. Germain dabei half, die Regeln des Financial Fairplays zu umgehen.