Chefaufklärer entlassen Fifa entmachtet ihre Kritiker

Am Mittwochmorgen um zehn sitzen Cornel Borbély und Hans-Joachim Eckert in einem staubigen Hotelklotz in der Wüste Bahrains und sehen aus wie geprügelte Hunde. Die Namensschilder sind zerknickt, der Putz blättert von den Wänden, der Teppich ist muffig, die Klimaanlage hat ihre besten Zeiten lange hinter sich. Der Glanz des Milliardengeschäfts Fußball, die Luxuswelt der Fifa-Funktionäre, sie scheint Lichtjahre entfernt vom Konferenzraum Pearl, Hotel Al-Raya, Manama.

Und die Symbolik passt. Am Dienstagabend wurden die beiden Männer, Chefs der Ethikkommission der Fifa, entmachtet, sie gehören nicht mehr dazu. Das Council hat sie nicht für eine Wiederwahl beim Kongress am Donnerstag vorgeschlagen. Fifa-Präsident Gianni Infantino hat seine Unterstützung entzogen, und offenbar auch Reinhard Grindel, der Anführer des Deutschen Fußball-Bunds. Entsprechende Anfragen des SPIEGEL ließ der DFB unbeantwortet.

Der Schweizer Borbély und der Deutsche Eckert sind jetzt raus. Ausgerechnet das Duo, das in den vergangenen Jahren mit Unterstützung des amerikanischen FBI die schlimmsten Banditen aus dem Fußball verbannt hat, darunter den langjährigen Fifa-Präsidenten Sepp Blatter und Uefa-Chef Michel Platini. Nicht das neue Management um Infantino, sondern dieses Duo sorgte dafür, dass die Öffentlichkeit der Fifa wieder ein bisschen Vertrauen schenkte.

AFP Hans-Joachim Eckert (links) und Cornel Borbély

Kämpfer in einem kaputten Laden

Wenn zumindest die Selbstreinigung funktioniert und Funktionäre irgendwann für Verbrechen bestraft werden, dann ist nicht alles verloren - das war das Gefühl, das die Leute hatten. Eckert und Borbély als unabhängige Kämpfer für Recht und Ordnung in einem kaputten Laden, das war auch die Idee jener, die die Reformen bei der Fifa in Gang brachten. Selbst Blatter hatte den Ethikern freie Hand gelassen, so lange, bis sie ihn selbst aus dem Fifa-Haus holten und auf die Straße setzten. Dann war das halt so. Trotzdem - oder eher: deswegen - ist nun Schluss mit den Alleingängen.

Gerade jetzt, da sie sich - wie der SPIEGEL Ende April exklusiv berichtete - wegen verschiedener Vorwürfe mit Infantino selbst beschäftigen und gegen ihn ermitteln, müssen sie gehen. Das ist eine große Sache, und deswegen war es keine Überraschung, dass die beiden ihrem Ärger vor versammelter Presse Luft machen wollten.

"Das war eine politische Entscheidung", wütete Eckert, der die rechtsprechende Kammer anführte. "Ich bedaure diese Entwicklung. Sie bedeutet das Ende des Reformprozesses bei der Fifa." Eckert, ein renommierter Münchner Richter, war seit 2012 im Amt, er war an der Ausarbeitung eines neuen Ethikkodexes beteiligt. Basierend auf diesem jagten er und seine Kollegen in der Ermittlungskammer - erst der US-Jurist Michael Garcia, dann Borbély - einen nach dem anderen Fußballfunktionär vom Hof.

"Mehrere Hundert Fälle"

Und sie wollten ihre Arbeit fortsetzen, nach eigenen Angaben lagen noch "mehrere Hundert Fälle" auf ihren Schreibtischen. "Es gibt keine Zeit der Übergabe", sagt Borbély. "Der Ethikkodex ist damit ein totes Blatt Papier." Er griff die Spitze des Verbands um Präsident Infantino direkt an. Die Fifa, so der Jurist, werde durch diese Entscheidung leiden.

Getroffen hat sie der Fifa-Rat am Dienstagabend, während Borbély und Eckert gemeinsam im Flugzeug Richtung Bahrain saßen. Die beiden waren von der Fifa-Führung zu Sitzungen am Mittwoch und dem Kongress am Donnerstag eingeladen worden, der Verband buchte auch die Flüge. Von einer Nichtnominierung war nie die Rede.

Dass es Bestrebungen gibt, die beiden abzusetzen, wurde indes seit Monaten spekuliert. Infantino hatte sich und seine Kollegen in der Führungsriege in der Vergangenheit als "Geisel" der Kontrollgremien bezeichnet. Trotzdem beteuerte etwa Generalsekretärin Fatma Samoura, an den Chef-Ethikern festhalten zu wollen. Vor drei Wochen sagte sie im Interview mit dem "Tagesanzeiger": Ich verstehe nicht, wie solche Gerüchte entstehen können." Sie unterstütze Eckert und Borbély "zu 100 Prozent".

Bei der Landung von der Demission erfahren

Lippenbekenntnisse reichten nicht, der Rat entschied anders. Eckert und Borbély erfuhren davon per SMS, als sie nach ihrer Landung in Manama wieder Handyempfang hatten. Dann sagten sie ihre Fifa-Termine für Mittwoch ab, und auch am Kongress am Donnerstag werden sie nicht mehr teilnehmen. Sie baten die Fifa, ihre Rückflugtickets auf Mittwochabend umzubuchen. Die Pressekonferenz war ihr letzter Auftritt in Fifa-Diensten. "Ich habe Respekt vor anderen Menschen, aber ich erwarte auch, dass man mir Respekt gegenüber bringt", sagt Eckert noch.

Und Borbély erklärt: "Das ist kein guter Tag für die Fifa." Dann verschwindet er im Staub Bahrains, wohlwissend, dass es jemanden wie Infantino herzlich wenig interessiert, was er da erzählt hat. Für den Fifa-Chef ist es sehr wohl ein guter Tag.

Die Spielverderber sind weg, die Party kann beginnen.