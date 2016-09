WM-Affäre: Zwanziger will Ermittlungen anfechten

Der frühere DFB-Präsident Theo Zwanziger ist im Rahmen der Affäre um die Vergabe der Fußball-WM 2006 ins Visier der Schweizer Ermittler geraten. Das will er jedoch so nicht hinnehmen und ließ deshalb über seinen Anwalt Hans-Jörg Metz mitteilen, dass er die Ermittlungen anfechten werde.

"Die Verfahrenseinleitung ist rechtswidrig und verletzt meinen Mandanten in seiner Ehre und seinen Rechten. Wir werden deshalb in der kommenden Woche Strafanzeigen gegen die Schweizer Ermittler sowohl bei der dortigen Bundesanwaltschaft als auch bei den deutschen Strafverfolgungsbehörden stellen", kündigte Zwanzigers Anwalt an.

Die Schweizer Bundesanwaltschaft hatte am Vortag mitgeteilt, dass sie im Zusammenhang mit der Affäre um die Vergabe der Fußball-WM 2006 bereits seit dem 6. November 2015 gegen Zwanziger sowie dessen ehemalige OK-Mitstreiter Beckenbauer, Niersbach und Horst R. Schmidt ermittele. "Wir verfolgen das mit großer Aufmerksamkeit und warten ab, ob sich daraus direkte Auswirkungen für den DFB ergeben", sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel der "Westdeutschen Zeitung" (Samstag).

Eine Facette der Ermittlungen gegen das frühere WM-OK-Quartett ist eine Zahlung aus dem Jahr 2002. Damals flossen sechs Millionen Schweizer Franken von einem Beckenbauer-Konto über eine Schweizer Anwaltskanzlei nach Katar an eine Firma, die dem früheren FIFA-Vizepräsidenten und mittlerweile wegen Korruption lebenslang gesperrten Mohammed bin Hammam zugerechnet wird.

Franz Beckenbauer und Wolfgang Niersbach, gegen die ebenfalls ermittelt wird, halten sich bisher zu den Vorwürfen bedeckt.