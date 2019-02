Umstrittene Technik "Alle wollen den Videobeweis" 

Aus Sicht des Fußball-Weltverbands Fifa und der Regelhüter des International Football Association Board (Ifab) ist der Videobeweis eine "volle Erfolgsgeschichte". "Alle wollen den Videobeweis", sagte Ifab-Geschäftsführer Lukas Brud dem "Kicker".

Habe man vor der WM 2018 in Russland noch mit rund 25 Verbänden Gespräche über eine Einführung der Technik geführt, seien es inzwischen "mehr als 70". "Der Zeitpunkt, an dem fast alle den Videobeweis einsetzen, wird zeitnah kommen", so Brud weiter.

Das größte technische Verbesserungspotenzial erkennt der 39-Jährige wie auch Johannes Holzmüller, Leiter des Bereichs Technik und Innovation bei der Fifa bei den kalibrierten Abseitslinien. Derzeit stehe der Verband mit verschiedenen Firmen in Kontakt, um die Kameratechnik zu verbessern. "Auch bei den Abseitslinien wird die Genauigkeit mit der Zeit noch mehr zunehmen", sagte Brud.

Seit Einführung des Videobeweises in der Vorsaison gibt es zum Beispiel in der Bundesliga immer wieder heftige Diskussionen um seinen Einsatz. So ist nach wie vor umstritten, wann er genau eingesetzt wird - an sich soll er nur bei "klaren Fehlentscheidungen" zur Anwendung kommen. Auch die Dauer von der ursprünglichen Szene auf dem Spielfeld bis zur Entscheidung der Videorichter sorgt immer wieder für Unmut.