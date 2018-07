Die Fifa hat die Kandidaten für die Wahl zum Weltfußballer 2018 verkündet. Neben Cristiano Ronaldo und Lionel Messi, die in den vergangenen zehn Jahren jeweils fünfmal triumphierten, stehen auf der vom Weltverband veröffentlichten Shortlist unter anderem die französischen Weltmeister Antoine Griezmann, Kylian Mbappé und Raphaël Varane, WM-Torschützenkönig Harry Kane sowie der zum besten Spieler des Turniers gewählte Kroate Luka Modric. Brasiliens Superstar Neymar fehlt überraschend.

Deutsche Spieler finden sich nach dem enttäuschenden WM-Aus der DFB-Elf in der Vorrunde ebenso wenig unter den zehn Kandidaten wie Spieler aus der Bundesliga. Dafür steht Jürgen Klopp als Welttrainer des Jahres zur Wahl - er hatte den FC Liverpool in das Champions-League-Finale geführt. Bei den Frauen darf DFB-Kapitänin Dzsenifer Marozsán auf die Auszeichnung zur Weltfußballerin hoffen, unter den Trainern stehen unter anderem Stephan Lerch (VfL Wolfsburg) sowie die künftige Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg zur Auswahl.

Abgestimmt werden darf bis zum 10. August, teilnahmeberechtigt sind zu jeweils 25 Prozent die Kapitäne und Trainer aller in der Fifa organisierten Nationalmannschaften, mehr als 200 Medienvertreter sowie Fußballfans weltweit. (Wenn Sie auch abstimmen wollen, geht das hier.)

Anschließend werden die drei Finalisten bekannt gegeben, aus deren Kreis am 24. September bei der zum zweiten Mal in London abgehaltenen Fifa-Gala "The Best" Weltfußballer und -trainer gekürt werden.