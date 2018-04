Wenige Wochen vor der Wahl des Gastgebers der Fußball-WM 2026 gibt es neue Ungereimtheiten um den Vergabeprozess. Laut "Welt am Sonntag" soll es beim Weltverband Fifa den Versuch gegeben haben, die Bewerbungskriterien nachträglich zum Nachteil von Bewerber Marokko zu verändern. Erst nach Bedenken einer WM-Evaluierungskommission sei die geforderte Anzahl an bereits existierenden Stadien nicht von vier auf sechs erhöht worden.

Dies hätte die Kandidatur Marokkos für das Premieren-Turnier mit 48 Mannschaften scheitern lassen, da die Nordafrikaner derzeit nur fünf Stadien vorweisen können. Die von Fifa-Chef Gianni Infantino wohl präferierte Dreier-Bewerbung von Mexiko, Kanada und den USA hätte dann bei der Abstimmung beim Fifa-Kongress am 13. Juni keinen Gegenkandidaten gehabt. Die Fifa dementierte nach Angaben der Zeitung, dass es entsprechende Pläne gegeben habe.

Nach dpa-Informationen wurde das Vergabeverfahren auch bei der Sitzung des Fifa-Councils am 16. März in Bogota hitzig diskutiert. Infantino konnte demnach gegen Protest der Funktionäre aus Afrika und Europa durchsetzen, dass eine fünfköpfige, sogenannte Task Force, der mehrheitlich von ihm protegierte Fifa-Mitarbeiter angehören, einem Bewerber die Zulassung zur Wahl noch absprechen kann. Diese Evaluierungskommission war kürzlich auf Inspektionsreise in die Kandidatenländer. Und sie wird in der kommenden Woche erneut nach Marokko reisen.

Anwälte habe für einen Ausschluss von Marokko vorgesorgt

Dort befürchtet man, die Task Force sei nur eingerichtet worden, um das Land zu disqualifizieren. Immerhin, so heißt es in dem Bericht, sei der Anforderungskatalog von anfangs acht Seiten auf 50 ausgebaut worden, darunter die erhöhte Anzahl der bereits vorhandenen Stadien. Wer die neuen Voraussetzungen festgelegt habe, heißt es, sei unklar.

Nach der Skandalwahl von Russland (2018) und Katar (2022) durch das damalige Exekutivkomitee wird der Gastgeber für 2026 erstmals durch den Fifa-Kongress gewählt. Marokko werden dabei im fünften Versuch trotz Skepsis an der notwendigen Infrastruktur aus politischen Gründen gute Chancen eingeräumt, die nötige Mehrheit von 104 der 207 Stimmen zu bekommen. Das Königreich habe aber auch für ein mögliches Aus vorgesorgt, heißt es. Anwälte hätten bereits etliche Regelverstöße der Task Force ausgemacht. Und: Die USA sind wegen der umstrittenen Politik von Präsident Donald Trump nicht nur für arabische Länder keine WM-Option.