Finnischer Fußball Nationalspieler verweigert Trainingslager in Katar - aus ethischen Gründen

Alljährlich reist der FC Bayern München ins Trainingslager nach Katar, und regelmäßig wird der Rekordmeister dafür kritisiert. Dass ein Fußballer des Klubs den Trip ins Emirat verweigern könnte, ist kaum vorstellbar. Der Finne Riku Riski hat das nun getan.

Riski, 29, Stürmer des finnischen Meisters HJK aus Helsinki, hat seine Teilnahme am Trainingslager der Nationalmannschaft abgesagt - aus ethischen Gründen. In Katar zu trainieren lasse sich nicht mit seinen Werten vereinbaren, zitiert ihn die Zeitung "Helsingin Sanomat". Nach diesen Werten wolle er handeln. "Ich denke, das ist wichtig", sagte Riski demnach: "Ich habe meine Entscheidung getroffen und werde dazu stehen." Der finnische Fußballverband Suomen Palloliitto bestätigte die Absage samt Begründung.

Katar, Ausrichter der Fußball-Weltmeisterschaft 2022, steht seit Jahren wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik, es geht dabei vor allem um Arbeitsbedingungen für Migranten. So berichtete Amnesty International über Menschen aus Bangladesch, Nepal oder Indien, die in Katar unter unwürdigen Umständen arbeiten. Lohnzahlungen blieben aus, Pässe wurden einbehalten. Hitze und Unfälle sollen rund um den Bau der WM-Stadien zum Tod Hunderter Arbeitsmigranten geführt haben. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen, Amnesty International berichtete, dass viele Todesopfer nicht offiziell erfasst worden seien.

Menschenrechtsverletzungen? Kein Kommentar

Finnlands Nationaltrainer Markku Kanerva teilte mit, er respektiere Riskis Entscheidung. Die Teilnahme am Trainingslager sei freiwillig, er zwinge niemanden, mitzureisen. Riski bleibe zwar weiterhin ein Kandidat fürs Nationalteam. Kanerva betonte aber die Bedeutung des Übungscamps, die er auch Riski verdeutlicht habe.

Zu Riskis Bedenken und den Menschenrechtsverletzungen in Katar wollte der Trainer keine Stellung beziehen. Seine Aufgabe sei es, Finnland auf die EM-Qualifikation vorzubereiten. Und die Trainingsbedingungen in Katar seien hervorragend. Ein Argument, das der FC Bayern ebenfalls gerne anbringt, wenn es um seine Trainingslager in Doha geht.

Riski bestritt insgesamt 26 Länderspiele für die A-Nationalmannschaft. Sein letzter Einsatz liegt rund eineinhalb Jahre zurück. Das aktuelle Trainingslager sollte eine Chance speziell für Spieler wie Riski sein, die in der finnischen oder skandinavischen Liga spielen, um sich für die Nationalelf zu empfehlen. Finnland startet im März in die EM-Qualifikation.