Champions-League-Neuling Karabach FK Ein Verein als Kriegsflüchtling

Wenn der aserbaidschanische Klub Karabach FK heute in Baku das erste Champions-League-Heimspiel in der Geschichte von Aserbaidschan bestreitet, dann ist es genau genommen gar kein Heimspiel. Denn der Verein stammt eigentlich nicht aus Baku, sondern aus der kleinen Stadt Agdam.

Wer heute nach Agdam kommt, der findet dort keinen Fußballverein, er findet dort auch fast keine Menschen. Er findet dort stattdessen Ruinen, vom zerschossene Häuser, leere Straßen. Agdam ist eine verlassene Stadt, eine Geisterstadt, und im Grunde erinnert nur noch der Fußballverein daran, dass es Agdam einmal gab.

Die Stadt liegt im von Armeniern besetzten Berg-Karabach. Offiziell ist das aserbaidschanisches Staatsgebiet, umkämpft und umstritten seit Jahrhunderten zwischen Armeniern und Aserbaidschanern, von einem blutigen Krieg überzogen seit den frühen Neunzigerjahren. 20.000 Menschen sind in dem Konflikt gestorben, vielleicht sind es auch 30.000, so genau weiß das keiner. Es ist einer dieser Konflikte, die immer weiter schwelen und die es nur in Ausnahmefällen mal in die Weltnachrichten schaffen. In Agdam, einer Stadt mit einst 50.000 Einwohnern, gibt es heute nur noch ein paar hundert Soldaten, die die armenische Besetzung absichern.

Aber den Fußballverein, den gibt es noch. 1988, 1990 und 1993 feierte der Klub noch daheim die aserbaidschanische Meisterschaft, im letzten Jahr bereits mitten im Krieg. Manchmal mussten die Spiele abgebrochen werden, weil die Stadt unter Raketenbeschuss lag. Es begannen die Wanderjahre des Vereins, in Agdam war es unmöglich, weiter Sport zu treiben. Am Ende landete der Verein in der Hauptstadt Baku und wurde dort, was er heute ist: Aserbaidschans Vorzeige-Fußballverein.

In einer Gruppe mit Chelsea, Rom und Atlético

Es ist sportlich zuletzt immer weiter aufwärts gegangen mit dem FK Karabach. 2010 scheiterte man in den Playoffs zur Europa League an Borussia Dortmund, 2013 an Eintracht Frankfurt. 2014 schaffte es der Verein erstmals in die europäische Gruppenphase, und die Zuschauer in Baku lernten Klubs wie AS Saint-Étienne und Inter Mailand aus der Nähe kennen. Jetzt ist der vorläufige Höhepunkt erreicht. Als erstes aserbaidschanisches Team darf Karabach am Abend gegen AS Rom ein Heimspiel in der Champions League austragen, die Elf von Trainer Gurban Gurbanov ist in einer Gruppe mit Roma, dem FC Chelsea und Atlético Madrid. In einem Atemzug mit diesen europäischen Dickschiffen genannt zu werden - mehr erscheint kaum möglich für einen Fußballverein vom Kaukasus.

Finanziell gefördert wird der Verein vom Mischkonzern Azersun, so kann sich der Klub die Verpflichtung von Spielern aus dem Ausland erlauben: Der Spanier Míchel kam vom FC Getafe nach Baku, der Südafrikaner Dino Ndlovu ist der Torjäger der Mannschaft, im Mittelfeld ist mit Richard Almeida ein in Aserbaidschan eingebürgerter Brasilianer tonangebend.

An seiner Seite spielt der Mann mit dem klingenden Namen Wilde-Donald Guerrier, den es aus Haiti über Polen und die Türkei nach Aserbaidschan verschlagen hat. Ein Hauch von Internationalität durchweht Aserbaidschans Fußball. Nur der FK Karabach kann sich das leisten. Im Vorjahr gewann man den Titel in der Achter-Liga mit zehn Punkten Vorsprung, in der Saison davor sogar mit 22 Punkten. Agdam ist so etwas wie der FC Bayern Aserbaidschans.

Alijew putzt das Image des Landes mit Sport auf

Als Erfolgsverein genießt der Meister der vergangenen vier Jahre das Wohlwollen der Staatsführung von Präsident Ilham Alijew. Der autoritär herrschende Präsident ist bekannt dafür, dass er den Sport intensiv für den Versuch nutzt, um das Image seines Lands aufzupolieren. Er kungelte mit Leichtathletik-Weltverbandsboss Sebastian Coe aus, dass die umstrittenen Europaspiele nach Baku vergeben wurden, bei der Fußball-EM 2020 ist Baku einer der Austragungsorte, die Formel 1 dreht ihre Runden in der Stadt.

Gleichzeitig verschwinden politische Gegner hinter Gittern, Opposition ist ein gefährliches Geschäft im Lande, die Presse ist auf Linie gebracht. Das ist die andere Seite des Sportlands Aserbaidschan.

Der FK Karabach wird vom Regime auch deswegen besonders gemocht, weil man mit einem Verein aus der Kriegsregion demonstrieren kann: Die Region Karabach gehört eben doch zu Aserbaidschan, mag es von den armenischen Separatisten auch besetzt sein. Zu den treuen Fans des Klubs gehören denn auch vor allem die aus Berg-Karabach geflohenen Aserbaidschaner. Ein bisschen können sie damit die Erinnerung an ihre Heimat lebendig halten. Eine Heimat, die nur noch ein Trümmerfeld ist.