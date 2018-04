Fußball-Bundesliga Werder-Trainer Kohfeldt verlängert bis 2021

Trainer Florian Kohfeldt hat seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen bis 2021 verlängert. Das gab der Klub bekannt. Auch die Verträge der Co-Trainer Tim Borowski und Thomas Horsch sowie der von Torwarttrainer Christian Vander und weiteren Mitgliedern des Funktionsteams wurden verlängert.

"Er hat das Team mit klaren Vorstellungen und einer erkennbaren Philosophie aus einer schwierigen Situation herausgeführt. Wir sind davon überzeugt, dass er mit seinem Trainerteam in Zukunft diesen positiven Weg fortführen wird", sagte Bremens Geschäftsführer Frank Baumann.

"Ich empfinde diese Entscheidung als hohe Wertschätzung meinem gesamten Trainerteam gegenüber", sagte Kohfeldt. "Die vergangenen Monate haben mich in der Ansicht bestärkt, dass in der Mannschaft das Potential steckt, die positive Entwicklung fortzusetzen."

Der 35 Jahre alte Kohfeldt hatte Ende Oktober 2017 zunächst auf Interimsbasis das Traineramt bei Werder von Alexander Nouri übernommen. Im Dezember wurde Kohfeldt dann zum Chefcoach befördert. In 18 Spielen unter seiner Regie holte Werder 31 Punkte und rangiert aktuell auf Platz zwölf. Als Kohfeldt den Trainerposten in Bremen übernahm, war der Klub zuvor in der gesamten Saison sieglos geblieben. Im November holte das Team die ersten drei Punkte gegen Hannover 96.