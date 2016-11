Flugzeugabsturz in Kolumbien Das ist der Verein Chapecoense

In Kolumbien ist ein Flugzeug mit mehr als 80 Menschen an Bord abgestürzt. In der Maschine saß auch das brasilianische Fußballteam Chapecoense. Das Provinzteam stand vor dem größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte.