Football Leaks Das System Mendes

Wer Jorge Mendes als Berater gewinnt, bekommt die Premium-Behandlung. Kein Spielerberater gilt in der Branche als so mächtig wie der Portugiese. Kaum ein Agent kann mithalten bei den unfassbaren Deals, die der 50-Jährige mit den größten Klubs der Welt abschließt. Allein vier seiner Spieler kicken für Real Madrid, die Königlichen. Wen Jorge Mendes berät, dem öffnen sich auf dem Fußballmarkt neue Türen.

Zum Wohlfühlpaket gehört für einige Spieler zudem ein praktisches Offshore-Modell. Das offenbaren die Dokumente von Football Leaks, die der SPIEGEL in Kooperation mit den Partner-Redaktionen der European Investigative Collaborations (EIC) ausgewertet hat. Spätestens seit den Enthüllungen der vergangenen Tage ist die Rundum-Sorglos-Zeit für viele Klienten von Mendes vorbei. Jetzt interessieren sich Behörden für die potenziellen Steuervermeidungsmodelle seiner exklusiven Kundschaft.

Zu dieser Kundschaft gehören Europameister und Champions-League-Sieger, ein Weltfußballer und ein WM-Torschützenkönig. Über ihnen thront Cristiano Ronaldo, darunter strahlen Nationalspieler wie Fábio Coentrão und Ricardo Carvalho, ein junger Star wie James Rodríguez und eine gestandene Größe wie Képler Laveran Lima Ferreira.

Darum geht es bei Football Leaks Die Enthüllungsplattform Football Leaks sammelt vertrauliche Daten und E-Mails zu den Geldflüssen im Fußball. So deckt sie illegale Zahlungen an Spielerberater und Investoren ebenso auf wie die Versuche, Millionen an der Steuer vorbeizuschmuggeln dank Offshore-Geschäften. Football Leaks schweigt zu seinen Quellen, hat die Dokumente allerdings dem SPIEGEL und anderen Medien im Verbund der European Investigative Collaboration zur Verfügung gestellt. Mit einem Umfang von 1,9 Terabyte handelt es sich um den bisher größten Datensatz im Sport.

Képler wer? Képler hat als knallharter Verteidiger schon über 80 Länderspiele für Portugal absolviert. Die Fußballwelt kennt ihn als Pepe. Vielleicht nennt er sich so, weil sein Name etwas sperrig ist. Die Football-Leaks-Dokumente legen diesen Schluss nahe: In zwei Verträgen, die die Nutzungsrechte für Abbildungen von Pepes Gesicht für Werbezwecke regeln, die sogenannten Bildrechte, gelingt es den Verantwortlichen mehrmals nicht, den Namen des Stars richtig zu schreiben. In einem Vertrag mit Real Madrid wird er "Kléper" genannt, in einem Vertrag mit Sportartikelhersteller Umbro "Keplar".

Darum geht es den spanischen Steuerbehörden natürlich nicht, als sie die Bildrechte-Verträge von Pepe im November 2015 unter die Lupe nehmen. Vielmehr wollen die Inspektoren wissen, wie viel der Spieler in den Jahren 2011 bis 2013 über seine Bildrechte eingenommen hat. Sie wollen Arbeitsverträge, Bildrechte-Deals, Kontoauszüge sehen. Und sie wollen wissen, was es mit Weltex Capital Limited auf sich hat.

Weltex ist ein Unternehmen auf den British Virgin Islands (BVI), es ist ein typisches Beispiel für die Offshore-Konstruktionen des Mendes-Systems. Das funktioniert normalerweise so: Die Briefkastenfirma in der karibischen Steueroase BVI hält die Bildrechte an einem Spieler. Sie gestattet zwei Unternehmen aus der europäischen Steueroase Irland, diese Rechte zu verwalten und Werbedeals auszuhandeln. Beide irischen Unternehmen, Polaris und Multisports & Image Management, gehören zum Mendes-Kosmos. Eine institutionalisierte Steuervermeidungsmaschinerie, die, wie zum Beispiel im Fall des Größtverdieners Cristiano Ronaldo, wohl auch auf legale Schlupflöcher baut.

Doch die spanischen Steuerbehörden haben die Geduld mit den Fußballstars verloren - und untersuchen die Steuererklärungen von zahlreichen Mendes-Kunden. Seit Mittwoch ist bekannt, dass die Staatsanwaltschaft in Madrid Anklage gegen drei Spieler erhoben hat und gegen zwei weitere ermittelt. Zu Pepes Steuersituation gab es auf EIC-Anfragen keine Auskunft. Der Spieler ergriff hingegen selbst die Initiative und postete auf Instagram das Foto eines Dokuments, das ihm eine weiße Weste bescheinigen soll.

Der Fall Ricardo Carvalho

Unbefleckt davonkommen wird Pepes ehemaliger Teamkollege Ricardo Carvalho hingegen nicht. Der 38-jährige Abwehrspieler, auch Mendes-Kunde, hat sich nach Informationen der spanischen "El Confidencial" selbst angezeigt - einen Tag bevor das Recherchenetzwerk EIC erstmals über das Offshore-System von Fußballern berichtete.

Die Vorgeschichte führt auch auf die Britischen Jungferninseln, ins Jahr 2004, als die Firma Alda Ventures und Carvalho einen Vertrag schlossen - was den gleichen Zweck zu erfüllen schien wie später die Briefkastenfirma Weltex für Pepe oder Tollin Associates, Cristiano Ronaldos Spardose. Die Einnahmen aus Werbedeals wanderten auf Konten der BVI-Firmen. Was machen sie da? Sie warten auf Carvalhos Ruhestand, lautete die Antwort seiner Anwälte im Zuge der Inspektion. Sie präsentierten ein Schriftwerk, das eine "mündliche Vereinbarung" belegen sollte: Carvalho würde die Einnahmen aus seinen Bildrechten erst ein Jahr nach Ende seiner Karriere kassieren. Und müsste sie demnach erst dann versteuern. Die Untersuchungen zum Fall Carvalho dauern an. Gegenüber dem EIC-Rechercheteam äußert er sich nicht. Den Behörden hat er Bereitschaft für einen Deal signalisiert.

Der Briefkasten des James Rodríguez

Dem mittlerweile vereinslosen Carvalho hat Super-Berater Mendes zu einer ertragreichen Karriere verholfen. Der Markt- und Werbewert des einstigen Champions-League-Siegers hat mittlerweile allerdings abgenommen. Das kann man von Real-Mittelfeldstar James Rodríguez nicht behaupten. Der 25-jährige Kolumbianer hat bei der WM 2014 verzückt - und sein Gesicht zu einem der begehrtesten Werbeobjekte der Fußballwelt gemacht.

Das SPIEGEL-Team zu den Football Leaks Rafael Buschmann, Jürgen Dahlkamp, Stephan Heffner, Christoph Henrichs, Andreas Meyhoff, Nicola Naber, Jörg Schmitt, Alfred Weinzierl, Michael Wulzinger

Auch James kommt daher in den Genuss des Mendes'schen Wohlfühlpakets. Und auch er hat seine Bildrechte an eine Briefkastenfirma auf den BVI abgetreten: Kenalton Assets Limited, das Weltex, Alda, Tollin von James Rodríguez, an der gleichen Adresse ansässig wie die Offshore-Unternehmen von Cristiano Ronaldo und Star-Trainer José Mourinho.

Noch 2014 hat Kenalton an James rund 12 Millionen Euro für die Nutzung seiner Bildrechte für die Jahre 2015 bis 2020 bezahlt. Im Voraus. Warum das? Womöglich, weil er im Jahr seines Wechsels von Monaco nach Madrid noch nicht in Spanien steuerpflichtig war und von einem niedrigeren Steuersatz in Monaco profitierte? Auf Fragen der EIC-Recherchepartner gab James keine Antwort. Wer die Steuertricks des Fußballstars wahrscheinlich sehr gut erklären könnte, ist der Starberater persönlich. Eine britische PR-Agentur, die Mendes vertritt, lässt allerdings wissen, dass er selbst mit Steuermodellen der Spieler nie etwas zu tun gehabt habe. Sie seien auf Wunsch der Vereine und mit Hilfe von Steuerberatern geschaffen worden.

Tatsächlich hat sich Jorge Mendes aber Ende 2015 eine Option auf Anteile an der Briefkastenfirma Kenalton gesichert. So kann der Superberater am Erfolg seines Superstars verdienen. Das ist sein Wohlfühlpaket.