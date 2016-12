Ezequiel Iván Lavezzi Der 56,7-Millionen-Dollar-Mann

Anfang dieses Jahres wechselte der argentinische Nationalspieler Ezequiel Iván Lavezzi zu dem chinesischen Erstligaklub Hebei China Fortune Football Club. Das war erklärungsbedürftig, denn Lavezzi stand damals noch bei Paris St. Germain unter Vertrag, einem der ambitioniertesten Vereine Europas.

Also gab Lavezzi dem französischen Fernsehsender Canal+ ein Interview. Er habe Angebote von Inter Mailand, dem FC Chelsea und Manchester United ausgeschlagen, sagte der Fußballprofi, sich aber für China entschieden, weil dort "viele spannende Aufgaben" auf ihn zukämen.

Und das Geld? La plata? Habe keine entscheidende Rolle gespielt, wehrte der Argentinier ab: "Zudem interessiert mich die chinesische Kultur." Fehlte nur noch, dass Lavezzi sagte, er wolle eine neue Sprache lernen.

Lavezzi, 31, ein enger Freund Lionel Messis, ist einer von vielen namhaften Fußballprofis, die es in letzter Zeit aus Europa ins Reich der Mitte zog. Seit Chinas Staatspräsident Xi Jinping es vor knapp zwei Jahren zu einer nationalen Aufgabe erhob, endlich auch im Fußball Anschluss an die Weltspitze zu finden, überbieten sich die Klubs beim Poker um namhafte Neuzugänge.

Das Gehaltsgefüge für Stars aus dem Ausland, die in Europas Top-Ligen ihrem Karriereende entgegensehen, ist explodiert. Genaue Zahlen zu den Gagen in der Chinese Super League gab es bislang allerdings nicht, nur grobe Schätzungen. Doch nun lässt sich detailliert beschreiben, mit welch bizarren Summen chinesische Investoren den Transfermarkt fluten, dass selbst die Scheichs in Katar Schnappatmung bekommen. Die Enthüllungsplattform Football Leaks hat dem SPIEGEL den Arbeitsvertrag zugespielt, den Ezequiel Lavezzi am 10. Februar 2016 mit seinem neuen Verein abschloss. Es sind 21 Seiten Irrsinn.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.