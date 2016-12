Football-Leaks-Dokumente Guter Zweck? Eigene Tasche!

Eigentlich sollte es um einen guten Zweck gehen. Und obendrein eine große Show geben: Die "Messi and Friends"-Tour, mit der 2013 Superstars wie Messi, der Brasilianer Neymar oder die Franzosen Eric Abidal und Florent Malouda in Nord- und Südamerika auftraten. Der Erlös von vier Benefizspielen in Medellín (Kolumbien), Lima (Peru), Los Angeles und Chicago sollte in gemeinnützige Projekte fließen, die von der Messi-Stiftung ausgesucht würden. So die offizielle Version.

Schon im Vorjahr war die Tour in Verdacht geraten, in Wahrheit als Plattform für Geldwäschegeschäfte zu dienen (SPIEGEL 10/2015). Die Veranstalter hätten Tickets verbucht, die nie verkauft worden seien, vermeintlich anonyme Spenden seien in Wirklichkeit Gelder aus finsteren Einnahmequellen gewesen, von Drogengeld war gar die Rede, das mit Hilfe der Veranstaltung gewaschen wurde. Messi und die Veranstalter wiesen die Bereicherungsvorwürfe zurück.

Enthüllungen von Football Leaks bringen die "Messi and Friends"-Tour jetzt erneut in Verruf, und diesmal sind die Vorwürfe nicht einfach per Dementi aus der Welt zu schaffen. Eine unrühmliche Rolle in der Geschichte spielt Fabio Capello, einer der berühmtesten Trainer Italiens, erfolgreich mit dem AC Mailand und Real Madrid, weniger erfolgreich als Englands und Russlands Nationalcoach. Capello war als Trainer bei den Benefizspielen engagiert worden. In der Welt des Fußballs gibt es allerdings nichts umsonst. Nicht mal, wenn es um den guten Zweck geht.

