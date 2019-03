Der europäische Fußballverband Uefa hat in einer rechtlichen Auseinandersetzung mit Paris Saint-Germain vor dem Internationalen Sportgerichtshof (Cas) eine Niederlage hinnehmen müssen. Die Uefa hatte versucht, ein Ermittlungsverfahren gegen den französischen Erstligisten wiederaufzunehmen, das bereits abgeschlossen war. Dagegen hatte PSG Protest eingelegt und nun Recht bekommen.

Die Finanzbehörde der Uefa hatte im Juni 2017 bestätigt, dass PSG die Regeln des Financial Fairplay einhalte. Diesen Beschluss wollte der Verband aufheben und wegen neuer Erkenntnisse zu Sponsoren-Verträgen erneut überprüfen lassen. Die Fristen dafür seien laut Cas aber lange überschritten. Dementsprechend sei die Wiederaufnahme des Verfahrens unzulässig.

PSG betonte in einer offiziellen Stellungnahme, dass der Klub "immer die Regeln befolgt und alle Anfragen der Uefa und ihrer Ermittlungskammer ruhig und transparent beantwortet" habe.

Ein weiteres Ermittlungsverfahren läuft noch

Die Entscheidung war erwartet worden, da der türkische Erstligist Galatasaray im Februar in einem ähnlichem Fall Recht bekommen hatte. Allerdings hatte der Cas in dem Zusammenhang auch klargestellt, dass durch das Urteil "die Ziele des Uefa-Lizensierungs- und Financial-Fairplay-Systems nicht in Zweifel gezogen" würden.

Seit der Übernahme durch die katarische Investmentgruppe Qatar Sports Investments (QSI) 2011 steht PSG unter Beobachtung der Uefa. Der SPIEGEL hatte im Rahmen der Football-Leaks-Enthüllungen systematische Verstöße des französischen Serienmeisters gegen das Financial Fairplay aufgedeckt. Gemäß des Uefa-Reglements dürfen Vereine nicht mehr Geld ausgeben, als sie einnehmen (lesen Sie hier mehr zum Financial Fairplay).

PSG hatte im Sommer 2017 zunächst Neymar für die Rekordablöse von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona und im Anschluss auch noch Kylian Mbappé von AS Monaco verpflichtet. Mbappé wechselte zunächst auf Leihbasis nach Paris, kostete den Verein im folgenden Jahr aber 180 Millionen Euro Ablöse. Die Uefa hatte daraufhin ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen den PSG eröffnet, das noch läuft und von der aktuellen Cas-Entscheidung nicht betroffen ist.