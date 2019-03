Football Leaks Whistleblower Rui Pinto nach Portugal ausgeliefert

Der in Ungarn festgenommene Whistleblower Rui Pinto ist in sein Heimatland Portugal ausgeliefert worden und am Abend in Lissabon gelandet. Am Freitag soll er einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der zunächst entscheiden wird, ob Pinto in Untersuchungshaft verbleiben oder in einen Hausarrest überführt werden soll.

Am Mittwoch war der durch die Football Leaks bekannt gewordene Portugiese in Ungarn noch von belgischen Ermittlern zu Korruption, Steuerhinterziehungen und gemeinschaftlichen Betrugs im belgischen Spitzenfußball vernommen worden. In Portugal wollen auch die französischen Behörden mit Pinto sprechen.

Bei den Ermittlungen der Behörden in Portugal geht es weniger um Football Leaks als um die Infolecks, die über den TV-Kanal des FC Porto und in Blogs veröffentlicht wurden. Diese Infolecks führten zu Ermittlungen gegen den Rekordmeister Benfica Lissabon, der Schiedsrichter und Spiele gekauft haben soll. Wegen der Infolecks erstattete Benfica Anzeige gegen den FC Porto.

Der SPIEGEL und das Recherchenetzwerk European Investigative Collaborations (EIC) veröffentlichen seit mehr als zwei Jahren Recherchen, die auch auf Unterlagen der Enthüllungsplattform Football Leaks beruhen. Aus Gründen des Informantenschutzes äußern sich SPIEGEL und EIC prinzipiell nicht zur Identität von möglichen Quellen.