Ungarn wird den durch die "Football Leaks" bekannten Whistleblower Rui Pinto in sein Heimatland Portugal überführen. Das Berufungsgericht in Budapest hat das entsprechende Auslieferungsurteil des Städtischen Gerichts in Budapest von Anfang des Monats bestätigt. Pinto ist der Kopf hinter der Plattform Football Leaks, die mit ihren Enthüllungen seit 2015 für Aufsehen im Weltfußball gesorgt hat.

Wann Pinto ausgeliefert wird, ist noch unklar. Zunächst wird er als Zeuge von belgischen Ermittlern vernommen. Diese hoffen, in Pintos Daten weitere Belege für Korruption, Steuerhinterziehungen und gemeinschaftlichen Betrug im belgischen Spitzenfußball zu finden. Pinto soll nach dem Gespräch mit den Belgiern überführt werden. In Portugal wollen unter anderem die französischen Behörden auf Pintos Daten zugreifen. Noch haben die Portugiesen einer solchen Zusammenarbeit aber nicht zugestimmt.

Der Portugiese war Mitte Januar in Budapest verhaftet worden. Dabei waren bei ihm auch zehn Festplatten sichergestellt worden. Einen Großteil der darauf befindlichen Daten habe er bislang nicht mit den Medien geteilt, hatte Pinto wenig später im Gespräch mit dem SPIEGEL erklärt. Das Berufungsgericht bestätigte auch die Überstellung der beschlagnahmten Daten an die portugiesischen Behörden.

Pinto weist Anschuldigungen von sich

Bei den Daten handele es sich um vertrauliche Dokumente aus der internationalen Fußballbranche und dem Offshore-Bankenwesen. Laut portugiesischer Polizei wird Pinto unter anderem "der unzulässigen Aneignung und Verbreitung von Daten sowie der versuchten Erpressung" verdächtigt. Diese Vorwürfe wies Pinto zurück. "Ich bin kein Hacker", sagte Pinto: "Am Ende geht es darum, dass Whistleblower Vorgänge offenlegen, die der Gesellschaft sonst verborgen blieben: Verbrechen, Missstände, Fehlverhalten."

Bei den Ermittlungen der Behörden in Portugal geht es weniger um Football Leaks als um Infolecks, die über den TV-Kanal des FC Porto und in Blogs veröffentlicht wurden. Diese Infolecks führten zu Ermittlungen gegen den Rekordmeister Benfica Lissabon, der Schiedsrichter und Spiele gekauft haben soll. Wegen der Infolecks erstattete Benfica Anzeige gegen den FC Porto.

Der SPIEGEL und das Recherchenetzwerk European Investigative Collaborations (EIC) veröffentlichen seit mehr als zwei Jahren Recherchen, die auch auf Unterlagen der Enthüllungsplattform Football Leaks beruhen. Aus Gründen des Informantenschutzes äußern sich SPIEGEL und EIC prinzipiell nicht zur Identität von möglichen Quellen.