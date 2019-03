Wenn ein Verein gegen die Regeln der Uefa verstößt, sanktioniert sie ihn dafür. Egal, wie groß und stargespickt der Klub ist. Klingt wie eine Selbstverständlichkeit, ist es aber leider nicht. Es ist schon längst überfällig.

Der SPIEGEL hat mit Recherchepartnern des EIC-Netzwerks über zahlreiche Vergehen von Manchester City berichtet. Dokumente der Enthüllungsplattform Football Leaks legen nahe, dass der englische Meister systematisch gegen die Financial-Fair-Play-Regeln (FFP) der Uefa verstoßen hat, geheime Absprachen mit einer Talentschmiede in Ghana traf und unerlaubte Zahlungen an den Berater des damals minderjährigen Spielers Jadon Sancho leistete.

Die aktuelle Ausgabe des SPIEGEL thematisiert zudem einen versteckten Investitionsfonds, über dessen Finanzierung der Klub gegenüber dem englischen Verband wohl nicht die Wahrheit gesagt hat. Manchester City kommentiert Vorwürfe aus Football-Leaks-Material generell nicht inhaltlich und erklärt, man sehe sich dem Versuch einer Rufschädigung ausgesetzt. Die dem SPIEGEL vorliegenden Dokumente seien gehackt oder gestohlen und aus dem Kontext gerissen.

Der Verein ist Teil einer groß angelegten Investitionsstrategie der Königsfamilie von Abu Dhabi. Auf sportlichen Wettbewerb, das absolute Grundprinzip des Fußballsports, legt die City-Führung keinen gesteigerten Wert. Hauptsache, das Produkt glänzt und der Umsatz stimmt. Diese Einstellung vertritt der City-Geschäftsführer hinter den Kulissen. Regeln sind für solche Vereinschefs offenbar nur lästige Stolpersteine, die man links liegen zu lassen hat.

Wofür brauchen die Vereine die Uefa?

Manchester City wird diese Einstellung nicht ändern, solange die Uefa nicht durchgreift. Dadurch wird der Fall für den Verband zur existenziellen Bedrohung. Das Machtgefüge im europäischen Fußball ist in den vergangenen Jahren nämlich immer stärker gekippt. Die Spitzenvereine bestimmen den Weg, und der führt überraschenderweise immer wieder zu den gleichen Zielen: Mehr Geld für die Reichen, mehr Macht für die Mächtigen.

Die Champions-League-Dauergäste aus München, Paris oder Turin sind ihren Heimatmärkten uneinholbar enteilt. Lässt die Uefa sie weiter gewähren, schafft sie sich damit selbst ab. Denn schon jetzt haben sich die großen Klubs weitreichenden Einfluss auf die Ausrichtung der Champions League gesichert. Der nächste logische Schritt wäre der Abschied vom europäischen Verband und die Gründung eines privaten Elite-Wettbewerbs. Denn wofür sollten die Vereine die Uefa noch brauchen? Als Regelhüterin? Wohl kaum.

Die Uefa muss beweisen, dass sie sich von den großen Vereinen nicht mehr auf der Nase herumtanzen lässt. Sie muss Manchester City aus der Champions League schmeißen - trotz Guardiola, Sané, De Bruyne und Agüero. Als Signal an die anderen Vereine. Aber auch, weil City es verdient hat. Die Beleglage zu den Regelverstößen des Klubs lässt kaum einen anderen Schluss zu.

Es geht um die Zukunft des europäischen Fußballs

Doch genau da liegt ein gewaltiges Problem der Verbandsermittler: Sie sind keine Strafbehörden, sie können nicht die Büroräume in Manchester und Abu Dhabi durchsuchen und Unterlagen beschlagnahmen. Die Uefa ist bei ihrer Untersuchung auf die Kooperation von Manchester City angewiesen. Das ist absurd. Denn der Verein wird sich nicht selbst belasten.

ANZEIGE Rafael Buschmann und Michael Wulzinger:

Football Leaks Die schmutzigen Geschäfte im Profifußball Penguin Verlag; 352 Seiten; 10,00 Euro

Nun sind die Uefa-Ermittler in einer außergewöhnlichen Situation: Sie könnten tatsächlich an interne Dokumente von Manchester City gelangen. Dafür müssten sie Rui Pinto fragen. Der 30-jährige Whistleblower der Football-Leaks-Plattform kooperiert bereits mit mehreren europäischen Ermittlungsbehörden. Pinto hat in Interviews erklärt, er könne die Uefa mit seinen Daten unterstützen. Doch bislang hat sich weder der Verband selbst, noch seine Untersuchungskommission bei ihm oder einem seiner Anwälte gemeldet. Das wirft die Frage auf, wie ernst es die Ermittler tatsächlich meinen.

Es mag absurd wirken, dass die Uefa mit genau dem Mann zusammenarbeiten soll, der den europäischen Fußball in den vergangenen Jahren so oft an seine dunkle Seite erinnert hat. Doch wenn die Uefa keinen Mut für unkonventionelle Schritte aufbringt, schafft sie sich auf Dauer selbst ab. Es geht um die Zukunft des europäischen Fußballs.