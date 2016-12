Sören Lerby Das windige Spiel eines Spielerberaters - und seiner Frau

Die türkischen Fans waren vor Begeisterung kaum zu halten, als Wesley Sneijder im Januar 2013 auf dem Flughafen von Istanbul landete, um den Dienst bei seinem neuen Arbeitgeber Galatasaray Istanbul anzutreten. Der holländische Mittelfeldstar sollte wieder für Glamour bei Gala sorgen. Die Euphorie war riesig.

Auch bei einem anderen war die Freude groß, auch wenn er sie nicht so offen zeigte wie die Fans. Sneijders Berater Sören Lerby war gerade ein besonderer Coup gelungen.

Lerby, als Profi unter anderem bei Bayern München legendär in Dänemark, hatte den Vertrag über dreieinhalb Jahre für seinen niederländischen Starspieler ausgehandelt. Auf der anderen Seite des Verhandlungstisches als Unterhändlerin für den türkischen Verein hatte eine Frau gesessen. Ihr Name taucht in dem Vertrag als Arlette van der Meulen auf. Der Vertrag liegt dem SPIEGEL und seinen europäischen Partnern im Recherchenetzwerk EIC dank der Enthüllungen der Football Leaks vor.

Was der Vertrag verschwiegen hat: Dass Arlette van der Meulen sonst meist unter dem Namen Arlette Lerby auftritt.

