Die Szene des Spiels: Womöglich wird man sich irgendwann an die 56. Minute dieses Spiels als den Moment erinnern, in dem Fußball-Deutschland auf Jean Zimmer aufmerksam wurde. Zimmer, eigentlich Rechtsverteidiger, gegen Dortmund aber auf der offensiven Außenbahn eingesetzt, wurde von Takashi Usami freigespielt und zog einfach mal ab. Und wie: Zimmer zeigte, wie eine perfekte Schusshaltung aussieht, und traf genau in den Winkel. Dortmunds Torhüter Roman Bürki schaute fassungslos hinterher. Für Zimmer war es der erste Treffer in der Bundesliga, für die Fortuna ein großer Schritt zum Sieg gegen den BVB.

Das Ergebnis: Borussia Dortmund hat 1:2 (0:1) bei Fortuna Düsseldorf verloren. Für den BVB war es am 16. Spieltag die erste Niederlage. Und die Fortuna? Spielt am liebsten gegen die großen Teams. Erst ein Punkt in Leipzig, dann ein 3:3 gegen die Bayern und jetzt ein Sieg gegen den BVB. Ein Aufsteiger als Favoritenschreck. Hier geht es zum Spielbericht.

Die erste Hälfte: Es lief die 18. Minute, als im Dortmunder Block Jubel ausbrach - und Sekunden später wieder verstummte. Marco Reus hatte aus 16 Metern abgeschlossen, der Ball zappelte im Netz, doch Christian Pulisic hatte zuvor in Abseitsposition Michael Rensing irritiert. Der Treffer zählte nicht, es war die richtige Entscheidung.

16 | Reus puts it in the back of the net ... but the ref calls it off.



Offside#F95BVB 0-0 pic.twitter.com/BPWdK00lBe — Borussia Dortmund (@BlackYellow) 18. Dezember 2018

Keine 240 Sekunden später zeigten die Düsseldorfer, wie einfach Fußball sein kann: Ballgewinn in der eigenen Hälfte und dann spielte Kevin Stöger einen Pass von einer Schönheit, wie man sie bei einem Spiel der Fortuna nur selten sieht. Dodi Lukebakio tauchte frei vor Roman Bürki auf - 1:0 (22.). Die Führung war nicht unverdient: Zur Pause hatte der BVB zwar 75 Prozent Ballbesitz, er gewann aber auch nur 38 Prozent seiner Zweikämpfe. Und Dortmund hatte Glück, dass Takashi Usami freistehend das 2:0 verpasste (39.).

Der Glücksgriff: Als Fortuna Düsseldorf im Sommer verkündete, Dodi Lukebakio auf Leihbasis vom FC Watford verpflichtet zu haben, hielt sich die Euphorie im Rheinland doch sehr in Grenzen. Ein halbes Jahr ist das her - und mittlerweile dürfte es niemanden mehr geben, der Lukebakio noch unterschätzt. Gegen den BVB erzielte er sein siebtes Saisontor, fünf davon hat er gegen deutsche Champions-League-Teilnehmer erzielt. So macht man sich einen Namen.

Most league goals by Belgian players in Europe's top five divisions so far this season:



Thorgan Hazard (9)

Eden Hazard (8)

Dries Mertens (7)

Dodi Lukebakio (7)



The 21-year-old Watford loanee is keeping good company. pic.twitter.com/W7oH94JhmO — Squawka Football (@Squawka) 18. Dezember 2018

Der Lieblingsgegner: Immer wieder Borussia Dortmund! Gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten gewinnt Fortuna Düsseldorf öfter. Im 57. Duell feierte Düsseldorf Sieg Nummer 23, die Siegquote liegt nun bei 42,1 Prozent.

Die zweite Hälfte: Konnte Lucien Favre ebenfalls nicht gefallen haben. Düsseldorf zog sich weit zurück und verteidigte konzentriert, der BVB kam nur selten dazu, seine Schnelligkeitsvorteile auszuspielen. Auch die Einwechslung von Paco Alcácer änderte daran zunächst wenig. Dann kam die 81. Minute und mit ihr das, was die Fortuna unbedingt hatte vermeiden wollen: Flanke Lukasz Piszczek, Abschluss Alcácer, nur noch 1:2. Es war sein zehntes Jokertor in dieser Spielzeit, das hat vor ihm noch kein Spieler geschafft. Dortmund rannte nun an, doch Düsseldorf verteidigte die drei Punkte mit viel Willen und noch mehr Glück.

Das Ende einer Serie: Von Rückständen hatte man sich beim BVB lange schon nicht mehr aus der Ruhe bringen lassen. Die vergangenen drei Bundesligaspiele nach Pausen-Rückstand gewann Dortmund alle - und schoss dabei immer mindestens drei Tore in Hälfte zwei. Gegen Düsseldorf musste der BVB erkennen, dass auch die schönste Serie irgendwann endet.

Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund 2:1 (1:0)

1:0 Lukebakio (22.)

2:0 Zimmer (56.)

2:1 Alcácer (81.)

Düsseldorf: Rensing - Matthias Zimmermann, Ayhan, Kaminski, Gießelmann - Sobottka (70. Bodzek) - Zimmer, Stöger, Fink, Usami (87. Raman) - Lukebakio (88. Hennings)

Dortmund: Bürki - Piszczek, Akanji (46. Toprak), Diallo, Schmelzer - Witsel, Delaney (60. Paco Alcácer) - Pulisic, Reus, Bruun Larsen (60. Sancho) - Mario Götze

Schiedsrichter: Tobias Welz

Zuschauer: 52.000

Gelbe Karten: Stöger / Pulisic, Piszczek