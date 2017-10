Fortuna-Trainer Funkel König der Pragmatiker

Salz- und Pfefferstreuer, um die neuesten Taktiktrends des Weltfußballs nachzustellen, hatte Friedhelm Funkel nicht zur Hand, als er vor einem Jahr Pep Guardiola begegnet ist. Die halbe Stunde mit dem spanischen Fußballweisen wird der Trainer von Fortuna Düsseldorf trotzdem nie vergessen. Als Manchester City ein Champions-League-Spiel in Mönchengladbach absolvierte, trainierten die Engländer in Düsseldorf, "da hatte ich das Glück, mich mit Pep unterhalten zu können", erzählt Funkel, der als 63-Jähriger gerade einen verblüffenden Karriereherbst erlebt.

Ganz so tief wie einst Thomas Tuchel im Münchner Restaurant "Schumann's", als Tisch und Interieur kurzerhand zur Taktiktafel wurden, ist der Altmeister unter den deutschen Trainern während seiner Audienz mit Pep nicht in die Eingeweide des modernen Spiels eingetaucht. "Aber", sagt Funkel "es ist einfach begeisternd, wie dieser Mann spricht, wie er auf Dinge eingeht, ich glaube, die Bayern wären froh, wenn die den heute noch hätten."

Pep und Friedhelm sind zwei Menschen aus völlig unterschiedlichen Winkeln der Fußballmoderne, hier der perfektionistische Utopist, dort der König der Pragmatiker, der große Bewahrer der ewig gültigen Fußballwahrheiten. Aber sie haben eine wichtige Gemeinsamkeit: sehr kontinuierlichen Erfolg. Guardiola führt mit ManCity die Tabelle der Premier League an, und Funkel reicht am heutigen Abend ein Punkt gegen den MSV Duisburg, um an die Spitze der Zweitligatabelle zurückzukehren.

Ein erstaunliches Projekt für Fußballrentner

Mit einer Mannschaft, die das Trainerurgestein im Frühjahr 2016 aus dem Abstiegskampf befreite, indem erfahrene aber nur noch sporadisch eingesetzte Profis wie Adam Bodzek, Axel Bellinghausen oder Oliver Fink zu den Anführern des verunsicherten Kollektivs erklärt wurden. Seither bastelt er gemeinsam mit der 65-jährigen Assistenztrainer-Legende Peter Hermann und dem 72-jährigen Sportvorstand Erich Rutemöller an der Rückkehr in die Bundesliga.

Inmitten des Jugendwahns, von dem viele Standorte infiziert sind, reüssiert in Düsseldorf ein erstaunliches Projekt für Fußballrentner. Funkel sagt: "Unsere besondere Stärke ist die Ruhe" und widerspricht energisch, wenn man ihn mit den gängigen Klischees konfrontiert, die mit seinem Namen assoziiert werden. Funkel-Mannschaften spielten einen eher altbackenen Defensivfußball und dieser Trainer setze gerne auf erfahrene Spieler, heißt es oft.

"Ach", sagt Funkel trotzig, "im Grunde langweilt mich dieses Image mittlerweile, weil das ja absolut nicht den Tatsachen entspricht." Denn neben den Erfahrenen entwickeln sich in Düsseldorf derzeit auch viele sehr junge Spieler wie Kaan Ayhan, Marcel Sobottka oder Florian Neuhaus ganz hervorragend.

DPA Friedhelm Funkel

Und neulich hat Funkel sich in einem Interview mit "Reviersport" zu einer Aussage hinreißen lassen, die tatsächlich alles andere als defensiv ist: "Ich unterscheide mich kaum von einem Julian Nagelsmann in Hoffenheim." Denn selbstverständlich geht der gebürtige Neusser mit der Zeit, nicht ohne einige Aspekte des Hypes um die angeblich so moderne Trainerarbeit der Generation Nagelsmann/Tedesco/Tuchel für Blödsinn zu erklären.

Es sei schon so, dass in einer neuen Tiefe über Fußball nachgedacht werde, "das tut dem Fußball auch gut", sagt er. "Aber es wird ja so getan, als sei es etwas Neues, einen Matchplan zu haben, und ob ich nun sage, wir spielen vertikal oder steil ist doch völlig zweitrangig." Und längst nicht jeder Spieler, längst nicht alle Mannschaft seien in der Lage, die Komplexität des heutigen Fußballtheorie auf dem Platz entsprechend umzusetzen.

Viel entscheidender sei, das richtige Gespür für die Zusammensetzung eines Kaders, das schon vor 30 Jahren zu den bedeutsamsten Erfolgsfaktoren zählte. Auch die Pflege des Alltagsklimas und ein gutes Auge für die Form und die Fähigkeiten der Einzelspieler werden immer wichtig bleiben. Ebenso wie eine gewisse Flexibilität. Die Fortuna dieses Herbstes ist beispielsweise weit entfernt vom biederen Defensivfußball, mit dem Funkel schon manchen Bundesligisten vor dem Abstieg bewahrte.

Die spektakulärste erste Halbzeit des Jahrtausends

Nach dem 3:2-Sieg gegen Union Berlin kursierte gar die These, dass Düsseldorf gerade die spektakulärste erste Halbzeit des Jahrtausends gespielt habe. Und als die Mannschaft in der vorigen Woche die knappe 2:1-Führung auf St. Pauli über die Zeit retten musste, wechselte Funkel in der Schlussphase zwei Stürmer ein. Es gehe nicht um Philosophien - sondern "immer nur um die Frage: Wie kommst Du zum bestmöglichen Erfolg". sagt er. "Das habe ich in den 25 Jahren, in denen ich jetzt Trainer bin, ganz gut hingekriegt."

In Wahrheit sind es über 26 Jahre, seit er 1991 vom Co-Trainer bei Bayer Uerdingen in den Cheftrainerposten aufstieg. Mit ganz kleinen Unterbrechungen ist es Funkel seither gelungen, kontinuierlich in der ersten oder in der zweiten Liga zu arbeiten. Die Magaths, Vehs, Stevens' Hitzfelds oder Labbadias kamen und verschwanden wieder - Funkel war immer da. Mit insgesamt 25 Kadern und fast 600 Spielern hat er mittlerweile zusammengearbeitet. Und er funktioniert immer noch. Der "Kicker" hat neulich ausgerechnet, dass der ehemalige Profi schon auf allen Tabellenplätzen der ersten und zweiten Liga stand - außer auf Rang eins und Rang zwei im Oberhaus.

Für die ganz ambitionierten Klubs kam der bodenständige Rheinländer nie in Frage, "ich habe nie Luftschlösser in die Welt gesetzt, um einen Job zu kriegen, dadurch bin ich vielleicht auch das eine oder andere mal nicht verpflichtet worden, aber Du musst authentisch bleiben", lautet seine Erklärung dafür. Diese Fortuna, die nur wenige Kilometer nordöstlich seiner Heimatstadt Neuss spielt, könnte nun "ein sehr guter Abschluss" für diese sehr besondere Karriere werden.

Am besten mit noch ein paar Jahren Bundesliga. Und für die Zeit danach hat er auch schon einen Plan: Guardiola habe ihn zu einer Hospitanz nach Manchester eingeladen, wenn das womöglich letzte Abenteuer vorüber sei, dann werde er "die Zeit mit viel Ruhe und einem Besuch bei Pep" genießen.