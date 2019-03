Szene des Spiels: Auf den vorentscheidenden Augenblick der Partie konnte man sich schon nach acht Minuten verständigen. Lyons deutsche Nationalspielerin Dszenifer Maroszán zog einen Freistoß vom Flügel direkt aufs Tor. Ein Ball, der nie und nimmer ins Tor gehen kann, zumal Wolfsburg die erfahrene deutsche Nationaltorwartin Almuth Schult zwischen den Pfosten hat. Der Ball ging ins Tor. Und Schult war, nun ja, schuld. Alle guten Vorsätze der Wolfsburgerinnen in Sachen schnelle Aufholjagd waren dahin.

Ergebnis des Spiels: 4:2 gewinnt Champions-League-Titelverteidiger Olympique Lyon das Viertelfinalrückspiel beim VfL Wolfsburg im Duell der zwei vermutlich besten Teams in Europa. Schon das Hinspiel hatten die Französinnen 2:1 für sich entschieden. Zum detaillierten Spielbericht geht es hier entlang.

Die erste Halbzeit: Wenn ein Abend schon droht, daneben zu gehen, dann sollte man ihn auch richtig verderben. So verursachte Torfrau Schult in der 25. Minute auch noch einen Foulelfmeter gegen Weltfußballerin Ada Hegerberg, den Lyons Routinier Wendie Renard verwandelte. "Das Spiel wird Kopfsache", hatte VfL-Trainer Stephan Lerch vorher gesagt, und damit hatte er wohl Recht behalten.

Die zweite Halbzeit: Sehr unterhaltsam. Was auch daran lag, dass der VfL plötzlich so spielte, wie er es von Beginn an vorgehabt hatte. Pernille Harder traf innerhalb von zwei Minuten zum 2:2, und unvermittelt lag die große Show wieder im Bereich des Möglichen. Das Wunder vom Mittellandkanal. Der Wunderglaube währte exakt vier Minuten, dann wurde er von Frankreichs Stürmerstar Eugénie Le Sommer zertrümmert. In der 80. Minute schlug mit ihrem zweiten Treffer dann den Deckel über dieser Partie zu.

Joachim Sielski Getty Images Nur Weltstars bei Lyon

Spielerin des Spiels: Dszenifer Maroszán war schon vor fast zehn Jahren die große Hoffnung des deutschen Frauenfußballs. Da war sie 18. Sie ist es bis heute geblieben, also die Hoffnung. Nur dass aus dem Teenie Maroszan von einst mittlerweile ein Weltstar geworden ist. In einem Team voller Weltstars. Nur weil sie nicht Mbappé, Neymar und Kane heißen, sondern Hegerberg, Kumagai und Renard, bleiben es doch Weltstars in ihrem Sport. Kleiner Exkurs in Sachen Selbstverständlichkeit.

Serie des Spiels: 2016 verlor Wolfsburg das Champions-League-Endspiel gegen Lyon. 2017 schied Wolfsburg im Viertelfinale aus gegen Lyon. 2018 verlor Wolfsburg das Finale gegen Lyon. 2019 schied Wolfsburg im Viertelfinale aus gegen Lyon. Man könnte darin eine gewisse Reihung erkennen. Nächstes Jahr also immerhin erst wieder Endspielniederlage.

Erkenntnis des Spiels: In den vergangenen Jahren war der VfL Wolfsburg so etwas wie der FC Bayern München im Frauenfußball. Ab sofort ist wieder der FC Bayern der FC Bayern des Frauenfußballs. Die Münchnerinnen stehen im Halbfinale der Champions League, die Wolfsburgerinnen nicht. Am Sonntag dann DFB-Pokal: Bayern gegen Wolfsburg.

VfL Wolfsburg - Olympique Lyon 2:4 (0:2)

0:1 Maroszán (8.)

0:2 Renard (25.)

1:2 Harder (53.)

2:2 Harder (56.)

2:3 Le Sommer (60.)

2:4 Le Sommer (80.)

Wolfsburg: Schult - Maritz, Fischer, Goeßling, Peter - Neto (46. Wolter) - Hansen (81. Minde), Gunnarsdóttir, Harder, Popp - Pajor (83. Doorsoun-Khajeh)

Lyon: Bouhaddi - Bronze, Mbock, Renard, Bacha - Le Sommer (83. van de Sanden), Fishlock (82. Kumagai), Henry, Majri (64. Cascarino) - Hegerberg, Marozsán

Gelbe Karten: Neto, Gunnarsdottir / Bronze, Hegerberg

Schiedsrichterin: Lina Lehtovaara

Zuschauer: 4000