EM der Frauen Deutschland scheidet gegen Dänemark aus

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen hat bei der EM in den Niederlanden den Einzug ins Halbfinale verpasst. In Rotterdam unterlag das Team von Bundestrainerin Steffi Jones 1:2 (1:0) gegen Dänemark. Isabel Kerschowski hatte Deutschland zwar in Führung gebracht (3. Minute), aber Nadia Nadim (49.) und Theresa Nielsen (83.) drehten in der zweiten Halbzeit die Partie für Dänemark.

Das DFB-Team erwischte einen perfekten Start: Gleich der erste Schuss landete im Tor - allerdings unter Mithilfe von Dänemarks Torhüterin Stina Petersen. Einen eigentlich harmlosen Fernschuss der Wolfsburgerin Isabel Kerschowski lenkte sie ins eigene Tor (3. Minute). Es war zugleich der erste deutsche Turniertreffer, der nicht aus einer Standardsituation resultierte.

Eine Initialzündung war das Tor aber nicht. Das deutsche Spiel war erneut sehr fehlerbehaftet, besonders in der Defensive: Anna Blässe spielte einen riskanten Rückpass, Dänemarks Stürmerin Pernille Harder lief dazwischen und schoss nur knapp am zweiten Pfosten vorbei (7.). Dänemark konnte die vielen Fehler im deutschen Spiel allerdings lange nicht nutzen.

Nach der Pause wirkte Deutschland dann völlig von der Rolle: Schiedsrichterin Katalin Kulcsár entschied nach einem Foulspiel auf Vorteil für Dänemark, die deutsche Mannschaft schaltete aber ab. Stine Larsen flankte ungestört und Nadia Nadim köpfte im Fünfmeterraum freistehend ein (49.). Acht Minuten später traf Katrine Veje nur die Latte. Deutschland hatte Glück, in dieser Phase nicht in Rückstand zu geraten. Kurz vor Schluss (83.) agierte die Verteidigung dann erneut zu sorglos und Nielsen schockte Deutschland mit dem Siegtreffer.

Deutschland - Dänemark 1:2 (1:0)

1:0 Kerschowski (3.)

1:1 Nadim (49.)

1:2 Nielsen (83.)

Deutschland: Schult - Blässe, Goeßling, Peter, Kerschowski - Demann (62. Islacker) - Doorsoun (46. Magull), Däbritz - Marozsan - Mittag, Dallmann (88. Petermann)

Dänemark: Petersen - Nielsen, Boye Sörensen, Larsen, Røddik (69. Sandvej) - Trölsgaard, Jensen, Kildemoes (66. Thøgersen), Veje - Nadim, Harder

Schiedsrichterin: Katalin Kulcsár (Ungarn)

Zuschauer: 5251