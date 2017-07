EM der Frauen Außenseiter Österreich steht im Viertelfinale

Bei ihrer ersten Teilnahme an einem großen Fußballturnier haben die österreichischen Fußballfrauen das Viertelfinale der Frauen-EM in den Niederlanden erreicht. Der Außenseiter gewann das dritte Gruppenspiel gegen Island 3:0 (2:0) und wurde damit sogar Sieger der Gruppe C. Mitfavorit Frankreich mühte sich gegen die Schweiz zu einem glücklichen 1:1 (0:1) und schaffte ebenfalls den Sprung ins Viertelfinale.

Für Österreich sorgten Sarah Zadrazil (36. Minute) von Turbine Potsdam, Nina Burger (44.) vom SC Sand und Stefanie Enzinger (90.) für die Treffer. Insgesamt standen bei Österreich zehn Bundesliga-Spielerinnen in der Startelf. Island hatte bereits vor dem Spiel keine Chance mehr auf das Viertelfinale.

Für Frankreich rettete Camille Abily (76.) spät ein Remis gegen die Schweiz, die durch Ana-Maria Crnogorcevic (19.) in Führung gegangen war. Den Schweizerinnen blieb nur der dritte Gruppenplatz. Im Viertelfinale treffen Österreich und Frankreich am Sonntag jeweils auf Teams aus der Gruppe D, in der die dritten Partien am Donnerstag ausgespielt werden.