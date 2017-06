Fußball-EM der Frauen 2017 Spielplan, Gruppen, Ergebnisse

Erstmals in der Geschichte der Fußball-Europameisterschaften der Frauen wird die Endrunde mit 16 statt 12 Teams ausgetragen. Zwischen dem 16. Juli und dem 6. August spielen folgende Mannschaften in den Niederlanden um den EM-Titel: Belgien, Dänemark, Deutschland, England, Frankreich, Island, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Russland, Schottland, Schweden, Schweiz und Spanien. Deutschland ist mit acht Titeln Rekord-Europameister und tritt auch als Titelverteidiger bei der EM 2017 an. Der Nationalmannschaft um Trainerin Steffi Jones gelang mit acht Siegen in acht Spielen die perfekte EM-Qualifikation.

Wie ist der Spielmodus?

In die Endrunde der EM 2017 haben es 16 Mannschaften geschafft. Diese spielen in der Vorrunde in vier Gruppen mit je vier Teams. Jeweils die besten beiden Mannschaften einer Gruppe erreichen das Viertelfinale. Ab dort geht es im Turnier im K.-o.-System weiter bis zum Finale am 6. August in Enschede.

Wie verläuft die Punktevergabe?

Ein Sieg wird mit drei Punkten bewertet, bei einem Unentschieden erhalten beide Mannschaften einen Punkt.

Spielplan Vorrunde

Gruppe A

16.07., 18 Uhr: Niederlande - Norwegen (Utrecht)

16.07., 20.45 Uhr: Dänemark - Belgien (Doetinchem)

20.07., 18 Uhr: Norwegen - Belgien (Breda)

20.07., 20.45 Uhr: Niederlande - Dänemark (Rotterdam)

24.07., 20.45 Uhr. Norwegen - Dänemark (Deventer)

24.07., 20.45 Uhr: Belgien - Niederlande (Tilburg)

Gruppe B

17.07., 18 Uhr: Italien - Russland (Rotterdam)

17.07., 20.45 Uhr: Deutschland - Schweden (Breda)

21.07., 18 Uhr: Schweden - Russland (Deventer)

21.07., 20.45 Uhr: Deutschland - Italien (Tilburg)

25.07., 20.45 Uhr: Schweden - Italien (Doetinchem)

25.07., 20.45 Uhr: Russland - Deutschland (Utrecht)

Gruppe C

18.07., 18 Uhr: Österreich - Schweiz (Deventer)

18.07., 20.45 Uhr: Frankreich - Island (Tilburg)

22.07., 18 Uhr: Island - Schweiz (Doetinchem)

22.07., 20.45 Uhr: Frankreich - Österreich (Utrecht)

26.07., 20.45 Uhr: Island - Österreich (Rotterdam)

26.07., 20.45 Uhr: Schweiz - Frankreich (Breda)

Gruppe D

19.07., 18 Uhr: Spanien - Portugal (Doetinchem)

19.07., 20.45 Uhr: England - Schottland (Utrecht)

23.07., 18 Uhr: Schottland - Portugal (Rotterdam)

23.07., 20.45 Uhr: England - Spanien (Breda)

27.07., 20.45 Uhr: Schottland - Spanien (Deventer)

27.07., 20.45 Uhr: Portugal - England (Tilburg)

Viertelfinale

29.07.: Gewinner Gruppe B - Zweiter Gruppe A (Rotterdam)

29.07.: Gewinner Gruppe A - Zweiter Gruppe B (Doetinchem)

30.07.: Gewinner Gruppe D - Zweiter Gruppe C (Deventer)

30.07.: Gewinner Gruppe C - Zweiter Gruppe D (Tilburg)

Halbfinale

03.08.: Gewinner VF 1 - Gewinner VF 4 (Enschede)

03.08.: Gewinner VF 2 - Gewinner VF 3 (Breda)

Finale

06.08., 17 Uhr: Gewinner HF 1 - Gewinner HF 2 (Enschede)

Teilnehmer der EM 2017

Belgien, Dänemark, Deutschland, England, Frankreich, Island, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Russland, Schottland, Schweden, Schweiz, Spanien