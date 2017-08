Trends der EM Titel, Thesen, Treterinnen

Gescheiterte Favoritinnen, euphorische Gastgeber. Deutschland und Frankreich schieden früh aus, die Niederlande nutzen die Gelegenheit zum ersten Titel ihrer Geschichte. Mehr Teilnehmer denn je, eine größere taktische Vielfalt und viele knappe Duelle - was bleibt von der Europameisterschaft im Frauenfußball 2017? Welche Trends hat das Turnier gesetzt?

Erstmals haben 16 Teams die Endrunde einer Frauen-EM im Fußball ausgetragen. Eine unnütze Aufblähung des Turniers - oder eine spielerische Bereicherung? Vier statt drei Gruppen, das brachte nicht nur sechs weitere Vorrundenspiele, sondern auch Klarheit übers Weiterkommen. Die Ersten und Zweiten der Gruppe zogen ins Viertelfinale ein, auf Rechenkonstrukte wie "die zwei besten Dritten" konnte verzichtet werden.

Bedenken, die Vergrößerung des Teilnehmerfeldes könnte die Qualität der Endrunde verwässern, zerschlugen sich. Nicht jedes Spiel war eine Augenweide, das gilt allerdings auch für jedes Männerturnier. Mit Schottland, Österreich, Belgien, der Schweiz und Portugal gab es gleich fünf EM-Debütanten.

Und trotzdem hagelte es keine Kantersiege. Das 6:0 von England über Schottland blieb eine Ausnahme. Das Männerteam Brasiliens wird mit Blick auf das 1:7 im WM-Halbfinale 2014 bestätigen, dass sowas passieren kann. Pro Spiel wurden im Schnitt zwei Tore erzielt. Die Aufstockung trug somit vielmehr dem Umstand Rechnung, dass sich der Frauenfußball in immer mehr Ländern Stück für Stück professionalisiert.

Kleinigkeiten entschieden über Sieg und Niederlage, über Ausscheiden und Weiterkommen. Die Patzer der Torhüterinnen bleiben in Erinnerung. Auch die Art und Weise, wie England aus dem Turnier ging, verdeutlicht dies: Ein zu kurzer Rückpass, und aus einem knappen 0:1-Rückstand wurde ein scheinbar unüberwindliches 0:2 gegen den späteren Turniersieger Niederlande.

Zweikampfhärte als entscheidender Faktor?

Mit nur etwas mehr als sechs Fouls pro Spiel gehörten Deutschland und Spanien zu den fairsten Teams der EM. Ihr vergleichsweise frühes Turnieraus könnte zur These führen, dass beide Mannschaften die notwendige Härte in den Zweikämpfen hätten vermissen lassen. Das wäre jedoch zu kurz gesprungen.

Gutes Stellungsspiel macht Zweikämpfe oft überflüssig. Deutschland und Spanien hatten weit häufiger den Ball als ihre Gegner - und wer im Ballbesitz ist, kann kaum foulen. Island, Österreich, Belgien und Russland bremsten ihre Gegner durchschnittlich mehr als 15 Mal pro 90 Minuten auf unfaire Weise. Die zwei Finalisten Holland und Dänemark finden sich im Mittelfeld der Statistik wieder.

Taktische Variabilität

Die Vielfalt der Spielsysteme, die bei der EM zum Einsatz kam, ist beachtlich: Am häufigsten liefen die Teams in einem 4-3-3-Grundsystem auf, gefolgt vom klassischen 4-4-2 und dem Fixstern der Nullerjahre, dem 4-2-3-1. Die Formation sagt jedoch noch nicht viel aus über die dynamischen Rollenverteilungen auf dem Platz.

Mark Sampson setzte in jeder Partie auf ein 4-2-3-1, und dennoch war England eines der taktisch variantenreichsten Teams der EM. Die Three Lionesses konnten nach Belieben zwischen temporeichem Ballbesitzfußball und tieflauerndem Umschaltspiel wechseln, die Pressinglinie plötzlich nach vorne verschieben, das Tempo rausnehmen und zwischen den Spielen ohne Qualitätsverlust das Personal austauschen.

Deutschland setzte dagegen ähnlich wie Portugal auf ein Rautensystem, ohne jemals Klarheit in die Aufgabenverteilung auf dem Feld zu bekommen. Die Niederlande fanden wiederum die Stärken ihrer Spielerinnen - technische Finesse im Zentrum, Tempo auf den Flanken - im 4-3-3 am besten zur Geltung gebracht und blieben dabei. Auch sie verstanden es, je nach Situation direkt in die Spitze zu spielen oder bei Bedarf den Ball im Mittelfeld laufen zu lassen. Gleich vier Teams probierten die Dreierkette aus, darunter mit Österreich und Island zwei EM-Neulinge.

Keine der taktischen Marschrouten war einer anderen per se überlegen, doch eines hat auch dieses Turnier wieder gezeigt: Ein klares, gut einstudiertes taktisches Gerüst kann fehlende individuelle Qualität einzelner Spielerinnen auffangen. Die Favoriten sind gefordert, neue Lösungen zu finden. Sechs Treffer im Finale zeigen, dass der Fußball keineswegs immer defensiver wird.

An der Zeit im Traineramt lag es nicht

Mit Blick auf Frankreich und Deutschland könnte man auf die Idee kommen, dass Teams, die erst seit weniger als einem Jahr mit ihren Cheftrainern zusammenarbeiten, im Nachteil waren. Beide Länder gehören zu den großen Nationen im Frauenfußball. Sowohl Steffi Jones als auch Olivier Echouafni traten ihr Amt im September vergangenen Jahres an. Echouafni hatte bereits als Trainer im Vereinsfußball gearbeitet, allerdings noch keinerlei Berührungspunkte mit dem Frauenfußball gehabt. Bei Steffi Jones verhielt es sich genau umgekehrt.

AFP Steffi Jones

Beide schieden mit ihren Teams im Viertelfinale gegen Mannschaften aus, die ihnen auf dem Papier hätten unterlegen sein müssen. Frankreich unterlag England, das seit mehr als dreieinhalb Jahren von Mark Sampson betreut wird. Deutschland ging gegen Dänemark aus dem Turnier, dessen Geschicke seit knapp vier Jahren von Nils Nielsen gelenkt werden.

Wie lange die Trainer bzw. Trainerinnen bereits als Hauptverantwortliche mit ihren Nationalteams zusammenarbeiteten, war aber nicht ausschlaggebend für deren Abschneiden bei der EM. Sarina Wiegman übernahm erst im Dezember 2016 den Posten der Cheftrainerin der Niederlande und holte gleich mit ihrem Team den Titel.

Was Wiegman Erfolgsgeheimnis war? Sie kannte ihr Team in- und auswendig. Schon 2014 hatte sie für die Löwinnen das Scouting übernommen, war nach der WM 2015 in Kanada vorübergehend als Interimstrainerin eingesprungen und hatte unter Roger Reijners sowie dessen Nachfolger Arjan van der Laan den Assistenztrainerposten inne.

England ist das neue Frankreich

Frankreich hat sich den Ruf einer verlorenen Generation erarbeitet. Häufig das beste Team des Turniers, stets ungekrönt. Als Deutschland nach sechs EM-Titeln in Serie strauchelte, schien die Chance für die Französinnen gekommen.

Doch nicht etwa Frankreich löste Deutschland an der Spitze ab, sondern England löste Frankreich ab - als Unglücksrabe der EM. Dominant und ungefährdet schritten die Engländerinnen von Sieg zu Sieg und waren auch im Halbfinale gegen die Niederlande die bessere Mannschaft. Doch ein Tor wollte ihnen nicht gelingen. Jedenfalls nicht ins richtige Netz. So setzten sich die Gastgeberinnen mit einem 4:2-Finalsieg gegen Dänemark die Krone auf.