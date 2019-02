Perfekter Start für Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg: Die deutschen Frauenfußballerinen haben in der ersten Partie unter der neuen DFB-Cheftrainerin gewonnen, ihre Auswahl setzte sich 1:0 (1:0) im Testspiel gegen den kommenden WM-Gastgeber Frankreich durch. Die Partie fand vor 10.238 Zuschauern im französischen Laval statt.

Den Siegtreffer erzielte Lea Schüller (31. Minute) von der SGS Essen, Dzsenifer Marozsan feierte nach einer Lungenembolie ihr Comeback im DFB-Trikot. Damit ist dem deutschen Team auch ein erfolgreicher Start ins Jahr der Weltmeisterschaft gelungen, die vom 7. Juni bis 7. Juli stattfinden wird.

Unter der früheren Nationalspielerin Voss-Tecklenburg (125 Länderspiele) hofft der deutsche Fußball-Bund auf die Rückkehr in die absolute Weltspitze. Zuletzt war das DFB-Team im Viertelfinale der EM 2017 ausgeschieden. Trainerin war damals Steffi Jones, die im März 2018 gehen musste. Horst Hrubesch führte die deutschen Frauen anschließend als Interimscoach zur WM. Eine Analyse zur neuen Bundestrainerin Voss-Tecklenburg lesen Sie hier.

DPA Trainerin Martina Voss-Tecklenburg

Das Auswärtsspiel in Frankreich war ein unterhaltsames Duell mit einigen Chancen auf beiden Seiten. In der zweiten Hälfte probierten die Trainerinnen mehr aus, es kam zu vielen Wechseln und Fehlern in den Abwehrreihen. Trotz leichter Überlegenheit in den zweiten 45 Minuten verpasste Frankreich aber den Ausgleich. Die französische Auswahl gehört bei der WM zum Kreis der Titelkandidaten und kassierte ihre erste Pleite nach acht Siegen in Serie.

Für Deutschland geht es mit den Testspielen gegen Schweden (6. April) und Japan (9. April) weiter. Im ersten deutschen WM-Duell wartet am 8. Juni China, die weiteren Vorrundengegner sind Spanien (12. Juni) und Südafrika (17. Juni). Ihren bisher letzten WM-Titel gewannen die DFB-Frauen bei der WM 2007 in China, beim vergangenen Turnier vor vier Jahren wurde das Team Vierter.

Frankreich - Deutschland 0:1 (0:1)

0:1 Schüller (31.)

Frankreich: Bouhaddi - Torrent, Tounkara, Renard, Karchaoui - Henry, Bussaglia (68. Bilbault) - Cascarino (85. Asseyi), Thiney (85. Geyoro), Diani (67. Gauvin) - Katoto

Deutschland: Frohms - Hendrich, Doorsoun, Elsig, Simon (72. Rauch) - Leupolz, Däbritz (60. Magull) - Huth, Marozsan (72. Lattwein), Schweers (90. Bühl) - Schüller (60. Gwinn)

Schiedsrichterin: Monsul (Ukraine)

Gelbe Karten: - / Leupolz, Gwinn, Lattwein

Zuschauer: 10.238