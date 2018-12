Acht Qualifikationsspiele, acht Siege, 25:2 Tore - die Spanierinnen haben sich auf beeindruckende Weise für das WM-Turnier in Frankreich (7. Juni bis 7. Juli 2019) qualifiziert. Die Geheimfavoritinnen sind einer von drei Vorrundengegnerin der deutschen Auswahl in Vorrundengruppe B. Weitere Kontrahentinnen auf dem Weg ins Achtelfinale sind die Außenseiter aus China und Südafrika.

8. Dezember 2018

Das ergab die Auslosung am Samstagabend im Pariser Kulturzentrum La Seine Musicale. Erster Gegner der DFB-Frauen mit der neuen Bundestrainerin Martin Voss-Tecklenburg ist China am 8. Juni um 21 Uhr in Rennes. Am 12. Juni spielt Deutschland um 18 Uhr gegen Spanien in Valenciennes. Die Partie gegen WM-Neuling Südafrika wird am 17. Juni um 18 Uhr in Montpellier angepfiffen. Die besten zwei Mannschaften aller sechs Gruppen erreichen, wie die vier besten Gruppendritten die nächste Runde.

Das Eröffnungsspiel werden am 7. Juni Gastgeber Frankreich und Südkorea bestreiten. Das Finale findet am 7. Juli im Groupama Stadion in Lyon statt. Beim vergangenen Turnier in Kanada wurden die deutschen Frauen 2015 Vierte. Den Titel holten sich die US-Amerikanerinnen. 2003 und 2007 ging der Titel an Deutschland.