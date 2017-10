Streit über Bezahlung Dänisches Frauen-Team will WM-Qualifikationsspiel boykottieren

Der dänische Fußballverband hat mitgeteilt, dass die Frauen-Nationalmannschaft beim WM-Qualifikationsspiel am Freitag gegen Schweden nicht antreten will. Hintergrund ist ein seit Wochen andauernder Streit über die Bezahlung der Nationalspielerinnen. Dabei gehe es mehr um Prinzipien als um Geld, erklärte der Verband.

Die Frauen fordern ein höheres Gehalt vom Verband und wollen die gleichen Rechte bekommen, wie das Herren-Nationalteam. Deshalb waren sie bei einem Freundschaftsspiel bereits in einen Streik getreten und hatten die Partie gegen die Niederlande im September kurzfristig abgesagt.

Nun sei man einer Einigung näher als zuvor, es müssten aber einige prinzipielle Dinge geklärt werden, erklärte der Verband. Die Spieler wollten die Offiziellen vor dem anstehenden wichtigen Qualifikationsspiel unter Druck setzen. Das mache man nicht mit. Die Spielerinnen hatten gedroht, ohne eine Einigung nicht anzutreten.

In einem ähnlichen Streit in Norwegen hatte der dortige Fußballverband kürzlich erklärt, er habe die Entschädigungszahlungen für seine Nationalteams neu geregelt und die Frauen von 2018 an mit den Männern gleichgestellt.