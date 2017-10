Bewegung im Prämienstreit Dänemarks Fußballfrauen beenden Boykott

Nach Fortschritten im Gehaltsstreit zwischen Dänemarks Fußballfrauen und dem nationalen Verband kann das WM-Qualifikationsspiel gegen Kroatien stattfinden. Es habe eine Teil-Einigung gegeben, die Verhandlungen würden nach dem Spiel am Dienstag fortgesetzt, teilten der Verband DBU und die Spielervereinigung in einer gemeinsamen Erklärung mit. Das Qualifikationsspiel gegen Schweden hatte der Vizeeuropameister wegen des Disputs abgesagt.

Seit Wochen wird über die Bezahlung der dänischen Nationalspielerinnen gestritten. Sie fordern ein höheres Gehalt vom Verband und wollen die gleichen Rechte bekommen wie das Männer-Nationalteam.

"In letzter Zeit ging es viel um Konflikt - das hat der Mannschaft geschadet", erklärte DBU-Vizechef Kim Hallberg. Jetzt liege der Fokus wieder auf Fußball. "Wir freuen uns zu trainieren und zu spielen." Die Spielerinnen zeigten sich zufrieden. Wichtig sei, dass weiter verhandelt und bald eine Einigung erzielt werde. Details zur Teil-Einigung wurden nicht genannt.

In einem ähnlichen Streit in Norwegen hatte der dortige Fußballverband kürzlich die Entschädigungszahlungen für seine Nationalteams neu geregelt und die Frauen von 2018 an mit den Männern gleichgestellt.