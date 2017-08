Altersgrenze im Frauenfußball Trau keiner über 30

Ein Kunstrasenplatz an der Feldstraße im Hamburger Stadtteil St. Pauli: Eine Riege Frauen, keine jünger als 30, tritt gegen den Ball, übt sich in Zweikämpfen und freut sich auf das gesellige Bier danach.

"Hamburg gilt innerhalb des DFB und sogar der Uefa als Vorbild für den Ü-Fußball", sagt die Vorsitzende des Ausschusses für Frauen- und Mädchenfußball des Hamburger Landesverbands (HFV) Andrea Nuszkowski. Allerdings gibt es einen gewaltigen Unterschied zwischen dem Männer- und Frauenfußball. Die Alten Herren des FC St. Pauli können Jahr für Jahr um Meisterschaften oder Auf- und Abstiege kämpfen. Sogar Supersenioren spielen im Alter von über 60 Jahren um Meisterschaftspunkte.

Doch die Frauen des Vereins suchen vergeblich gleichaltrige Gegnerinnen. "Wir sind offiziell die Vierten Frauen des FC St. Pauli beim HFV und spielen übergangsweise bereits in der dritten Saison in einer Sonderstaffel auf einem Siebener-Feld", sagt die Ü30-Beauftragte Inga Waßmuß. "Die Wenigsten sind da alt und deshalb ist es ein bisschen mühsam. Wir haben viele Frauen, die nicht nur über 30 sind, sondern zum Teil auch über 50. Die müssen dann gegen 18-jährige Mädels ran, die sie in Grund und Boden laufen."

Versuch der Ü30-Liga ist bislang gescheitert

Nuszkowski kennt das Problem: "Es gab über zwei Jahre eine Ü30-Liga, die aber leider keinen Erfolg hatte." Fünf Meldungen gab es. Doch nach und nach zogen sich die Teams wieder zurück, sodass am Ende St. Pauli und deren Rivalinnen vom SC Sternschanze allein dastanden. "Daraufhin teilte der Verband mit, dass zwei Teams keine Liga sind und stellte den Betrieb ein", sagt Waßmuß.

Die Nachfrage hält sich auch zur neuen Saison in Grenzen. Erneut muss das Team als Vierte Frauen in der Sonderklasse ran. Fragt man nach Gründen, werden drei Probleme offenbar. Zum einen ist der Pool infrage kommender Spielerinnen sehr viel kleiner als bei den Männern. Erst 1970 hat der DFB Frauen erlaubt, innerhalb des Verbands Fußball zu spielen - aus willkürlicher Sorgfaltspflicht damals vorerst nur im Sommerhalbjahr.

Jahrzehntelang litten die Spielerinnen unter Vorurteilen. Professorin Ilse Hartmann-Tews, Leiterin des Instituts für Soziologie und Genderforschung der Deutschen Sporthochschule in Köln sieht auch heute noch eine stereotype Rollenverteilung im beliebtesten Sport der Deutschen: "Fußball gilt nach wie vor als typischer Männersport, auch wenn die Frauennationalmannschaft deutlich erfolgreicher gewesen ist als die der Männer."

Damit steht der Fußball konträr zu vielen anderen Sportarten. "Insgesamt gilt, das Sportengagement der Älteren ist ohne Unterschied zwischen den Geschlechtern gleichermaßen ausgeprägt", sagt Hartmann-Tews. "Einige Studien berichten sogar, dass der Anteil älterer Frauen größer ist als der Anteil älterer Männer."

Frauen passen auf die Kinder auf, Männer spielen Fußball

Aber eben nicht beim Fußball. "Frauen kriegen Kinder und das ist für sehr viele der Punkt, an dem sie dann aufhören", hat St. Pauli-Spielerin Waßmuß in ihrer Karriere einen zweiten entscheidenden Faktor beobachtet. Das sieht auch Nuszkowski so: "Der Hauptanteil an der Kinderbetreuung liegt in unserer Gesellschaft noch immer bei den Frauen. Da steckt eine Frau oft zurück, während der Mann auf den Fußballplatz verschwindet."

Das Bemühen, auch älteren Frauen ein Angebot zu bieten, ist dem Hamburger Verband nicht abzusprechen. "Seit 15 Jahren organisiert der HFV den beliebten Ü30-Futsal-Cup im Winter", sagt Nuszkowski, die sich im letzten Jahr zudem mit dem Niendorfer TSV freuen durfte.

Als Gewinner der Norddeutschen Ü35-Meisterschaft trat der Klub aus dem Hamburger Norden erstmals beim DFB-Ü-35-Cup an und holte gleich den Titel. Organisiert wurde das Turnier vom HFV, bezahlt vom DFB, der den Ü-Fußball in seinen Masterplan aufgenommen hat. Darüber freut sich Simone von Palubicki, die treibende Kraft bei den Ü35-Frauen des Gewinners.

Leistungshöhepunkt wird oft erst ab 30 erreicht

Bis zu diesem Sommer stand die 40-Jährige zudem noch im ersten Team Niendorfs auf dem Platz. Auch sie sieht das klassische Familienmodell und die fehlende Quantität als Gründe für die mangelnde Nachfrage: "Doch es gibt einen weiteren Grund. Viele ältere Spielerinnen gehören zu den Leistungsträgerinnen ihrer Teams", sagt von Palubicki. "Ab 30 ist oft noch einmal eine Steigerung zu beobachten, weil Erfahrung und Ausdauer einen Leistungshöhepunkt erreichen."

In ihrem Team stehen auch ehemalige Bundesligaspielerinnen des Hamburger SV. Von Palubicki hofft, den Titel Anfang September verteidigen zu können: "Regional sind die Leistungsunterschiede zu den anderen Teams teilweise erheblich. Doch beim Deutschland-Cup ist das anders. Da begegnen sich die Mannschaften meist auf Augenhöhe."

Getty Images Simone von Palubicki (l.)

Diese Mannschaften werden im Gegensatz zu den Alten Herren konsequent mit einem "Ü"-Stempel markiert. Selbst nennen sich die Teams beispielsweise "Golden Girls" oder "Asbach Uralt".

"Wir nennen uns intern gerne alte Schachteln - mit Absicht noch verunglimpfender als Alte Frauen sowieso schon klingt", sagt St. Pauli-Spielerin Waßmuß. Eigentlich ist Alte Frauen ein neutraler Begriff, genauso wie Alte Herren einer ist. "Dass der aber so negativ aufgeladen ist, hat damit zu tun, dass ältere Frauen einen Status in unserer Gesellschaft haben, der deutlich problematischer als der von älteren Männern besetzt ist."

"Alte Frauen Ultras"

Damit spricht die Ü30-Beauftragte ein bekanntes gesellschaftliches Problem an. "Humor ist immer das beste Mittel mit schwierigen Themen umzugehen. Unsere Fans, ein sehr exklusiver kleiner Kreis, nennen sich Alte Frauen Ultras", sagt Waßmuß.

Doch Humor allein löst das aktuelle Problem nicht. Obwohl schon die Doppel-Weltmeisterinnen Silke Rottenberg und Kerstin Stegemann am Ü35-Cup teilgenommen haben, hilft der Wettbewerb den Frauen vom FC St. Pauli nicht, ihre Bedürfnisse nach Ligafußball zu stillen. Und auch der Masterplan des DFB verspricht keine schnelle Wende. In diesem lauten die Vorschläge an die Landesverbände, auf "eine Sommerrunde, Turniere und Freizeitfußballorientierte Ü-Spielformen" zu setzen. Der HFV plant im nächsten Sommer, Turniere für Ü35- und Ü40-Teams durchzuführen.

"Es spielen mittlerweile sehr viele Mädchen Fußball. Das wird immer breiter und normaler", sagt Waßmus. "Doch bis sich der Prozess in die Altligen fortsetzt, wird es lange dauern."

Bis dahin wird sie weiter Jahr für Jahr ein Kreuz in das Feld "Ü30" auf dem Meldebogen des Verbands setzen.