Die Frauenteams von Atlético Madrid und dem FC Barcelona haben für einen Weltrekord gesorgt: Zum Spitzenspiel der spanischen Frauenfußball-Liga kamen 60.739 Zuschauer ins Estadio Metropolitano - so viele Fans haben noch nie ein Vereinsduell im Frauenfußball besucht.

Der Tabellenführer der spanischen Liga, Atlético (66 Punkte), unterlag dem Tabellenzweiten am Ende 0:2 (0:0). Die Tore erzielten Asisat Oshoala (65.) und Toni Duggan (80.) und fielen erst in der Schlussphase. Damit steht Barcelona nun bei 63 Punkten - das Titelrennen in der spanischen Liga ist wieder völlig offen.

Kiko Huesca/EPA-EFE/REX Barcelona jubelt

Drei Monate vor dem Start der Weltmeisterschaft in Frankreich (7. Juni bis 7. Juli; Titelverteidiger: USA) erlebt Spanien einen Zuschauer-Boom im Frauenfußball: Im Januar kamen etwa 48.000 Fans zum Pokal-Viertelfinale zwischen Athletic Bilbao und Atlético. Zuletzt hatte es in Spanien mehrere Werbeaktionen gegeben, um für den Frauenfußball zu werben. In Bilbao wurden unter anderem kostenlose Tickets in Schulen verteilt.

Im Estadio Metropolitano spielen für gewöhnlich die Männer von Atlético, das Stadion wurde in den vergangenen Jahren umgebaut und 2017 neu eröffnet - insgesamt bietet die Arena Platz für 68.000 Zuschauer. In diesem Jahr findet hier auch das Champions-League-Finale der Männer statt.

Mehr Zuschauer sind bisher nur bei einem Frauen-Länderspiel gewesen: 1999 gab es bei der Frauen-WM in den USA einen Rekord - 90.185 Fans verfolgten den Finalsieg der USA gegen China im Stadion.