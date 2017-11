Nachruf auf Friedel Rausch Erfolgstrainer mit Biss

Es war der 6. September 1969, Borussia Dortmund hatte Schalke 04 zum Derby in der Kampfbahn Rote Erde empfangen. Die Polizeihunde, die hinter dem BVB-Tor die Fans in Schach halten sollten, waren wegen des hitzigen Derbys ohnehin sehr aufgewühlt.

Als der Ball dann zum 1:0 für Schalke im Netz einschlug und einige Zuschauer den Platz stürmten, waren die Hunde kaum noch zu bändigen. Sie sprangen Fans und Spieler an - und plötzlich ging einer von ihnen zu Boden: Friedel Rausch war in den Hintern gebissen worden. Eine kurze Behandlung und eine Tetanusspritze später stand der Linksverteidiger wieder auf dem Platz.

"Der Schreck und der Schmerz waren groß", sagte Rausch später, "ich konnte zwei Nächte nur auf dem Bauch schlafen." Als Andenken blieb "eine sechs Zentimeter lange Narbe auf der rechten Po-Backe". Es war eine der kuriosesten Szene der Bundesliga-Geschichte, die dem Schalker große Popularität verlieh.

"Kind der Bundesliga"

Und es ist eine Szene, über die nun noch einmal gesprochen wird, wenn auch aus traurigem Anlass: Im Alter von 77 Jahren ist der gebürtige Duisburger Rausch an Herzversagen gestorben. Dies teilte seine Familie mit. Rausch lebte mit seiner Frau Marlies in der Schweiz in der Nähe seiner beiden Söhne Marc und Ingo.

Zwar wird wohl vor allem die Hundebiss-Anekdote für immer mit Rausch verbunden bleiben, doch der ehemalige Spieler und Trainer machte sich auch mit beachtlichen Erfolgen einen Namen. Rausch, der sich selbst als "Kind der Bundesliga" bezeichnete, spielte als Jugendlicher beim Meidericher SV (später MSV Duisburg). Von 1962 bis 1971 verteidigte er für den FC Schalke 04. Er galt als zweikampfstarker, rustikaler Deckungsspieler.

"Einpeitscher und Heißmacher"

imago/Horstmüller Rausch beim Derby 1969

"Er spielte einen temperamentvollen linken Verteidiger mit viel Zug nach vorne. Und genauso war er auch als Mensch", erinnerte sich Rolf Rüßmann, der während seiner aktiven Zeit Rausch als Mitspieler und Trainer erlebte und schätze. Rausch zählte als Jugendlicher und im Juniorenbereich zu den deutschen Verteidiger-Talenten, kam aber in der Nationalmannschaft wegen allzu großer Konkurrenz durch Nowak, Piontek, Höttges oder Vogts nicht zum Zuge.

Nach dem Ende seiner aktiven Karriere 1971 trainierte er die Schalker Profis von 1976 bis 1977, nachdem er zuvor bereits als Jugend- und Co-Trainer der Knappen gearbeitet hatte. 1979 führte Rausch, der zunächst als "Notnagel" für den erkrankten Otto Knefler gesehen wurde, die Eintracht aus Frankfurt in den Uefa-Pokal, um den Wettbewerb ein Jahr später auch gleich zu gewinnen. Nach Stationen unter anderem bei Fenerbahce Istanbul und Iraklis Saloniki wechselte Rausch, den die "Welt" einmal ans "Einpeitscher und Heißmacher" bezeichnete, 1985 zum FC Luzern, den er zunächst bis 1992 betreute.

"Ja, es wurde viel gelacht"

In der Geschichte des Schweizer Klubs, dem er 1989 sensationell die bislang einzige Meisterschaft und 1992 den Pokalsieg bescherte, gilt Rausch als bislang erfolgreichster Trainer. "Alle Vereine müssen mal berühmt gemacht werden", sagte Rausch der "Luzerner Zeitung" nach dem Gewinn der Meisterschaft.

"In seiner Zeit beim FC Luzern hat Rausch die Herzen der Fans im Schnellzugstempo erobert", schreibt die "Luzerner Zeitung" über Rausch. Nie zuvor seien bei den FCL-Trainings so viele Zuschauer dabei gewesen, wie zu seiner Zeit: "Er unterhielt sich mit jedem, er spaßte mit den Fans vom Behindertenzentrum Brändi - und vor allem stachelte er seine Spieler zu Höchstleistungen an. Rausch sorgte dafür, dass neben der notwendigen Disziplin der Spaß am Fußball nie zu kurz kam. Ja, es wurde damals in den Trainings viel gelacht."

1993 kehrte Rausch nach 13 Jahren in die Bundesliga zurück und errang mit dem 1. FC Kaiserslautern nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem FC Bayern München die Vizemeisterschaft. Nach Stationen unter anderem bei Borussia Mönchengladbach, dem 1. FC Nürnberg und erneut der Eintracht endete Rauschs Laufbahn in verantwortlicher Position 2006 erneut beim FC Luzern.

Der 1. FC Kaiserslautern trauert um seinen ehemaligen Trainer Friedel Rausch. Er hat einen großen Fußabdruck in der Geschichte unseres Vereins hinterlassen und wird immer Teil der #FCK-Familie bleiben. Wir sind in Gedanken bei seiner Familie und seinen Freunden. pic.twitter.com/zGBCCihzlW — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) 18. November 2017

Der Züricher "Sport" schrieb einmal über Rausch, er propagiere einen "Fußall-Darwinismus", weil er nur den Erfolgreichen gelten lasse und sich mit dem Verlieren schwertue. Rausch selbst forderte den mündigen Fußballer, lehnte aber Mitbestimmung der Spieler ab. Er schätze Fußballer, die "bis an die Schmerzgrenze" gehen.

Viele seiner Vereine trauern um ihn. Der FC Luzern schreibt: "Wo immer Friedel Rausch auftrat, begegneten ihm Anerkennung und Dankbarkeit für seine Leistungen rund um den Fussball in der Zentralschweiz." Der 1. FC Kaiserslautern twitterte: "Er hat einen großen Fußabdruck in der Geschichte unseres Vereins hinterlassen."