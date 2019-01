Die Posse um die Zukunft von Friedhelm Funkel bei Fortuna Düsseldorf ist beendet. Der Klub gab bekannt, dass der im Sommer auslaufende Vertrag mit dem 65-Jährigen nun doch um ein Jahr verlängert wird.

In einem Gespräch zwischen Funkel, Vorstandschef Robert Schäfer und Sportvorstand Lutz Pfannenstiel wurden offenbar die jüngsten Meinungsverschiedenheiten ausgeräumt. Noch vor vier Tagen hatte der Tabellen-14. im Trainingslager von Marbelladas Ende der Zusammenarbeit mit Funkel am Ende der laufenden Saison verkündet.

Gespräche abgeschlossen ✔️

Fortuna Düsseldorf und Friedhelm Funkel einigen sich auf Vertragsverlängerung!

Mehr dazu in Kürze! #f95 #Funkel pic.twitter.com/55oMHa0B5J — Fortuna Düsseldorf (@f95) 15. Januar 2019

Das hatte zu einem negativen Medienecho, Protesten der Düsseldorfer Fans und Unmut im Team geführt. Nicht zuletzt deshalb hatte Schäfer bereits einen Tag später eine Kehrtwende vollzogen und eine Einigung mit Funkel in Aussicht gestellt.

Funkel arbeitet seit März 2016 in Düsseldorf und hat die Mannschaft zunächst vor dem Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga bewahrt und in der drauf folgenden Saison in die Bundesliga geführt. In der Hinrunde hatte die Fortuna mit einem 3:3 in München und einem 2:1-Sieg gegen Borussia Dortmund überrascht. Nach zuletzt drei Siegen in Serie beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz vier Punkte.