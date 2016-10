Mainz-Erfolg gegen Darmstadt Auf Frank Mills Spuren

Ausgangslage: Derbyzeit im Rhein-Main-Gebiet. Gut 30 Kilometer Luftlinie trennen Mainz und Darmstadt. In die Begegnung beim FSV gingen beide Teams mit einer Negativserie: Mainz hatte in zwei Heimspielen erst einen Punkt geholt, Darmstadt hatte alle drei Auswärtsspiele verloren und dabei noch kein Tor geschossen. Den bisher einzigen Saisonsieg gab es jedoch gegen Frankfurt, in einem Derby. Ein gutes Omen vor dem Spiel in Mainz?

Ergebnis: 2:0 für Mainz. Heimschwäche ist besiegt, Darmstadt bleibt im Tabellenkeller. Hier geht's zum Spielbericht.

Die Startaufstellungen:

Mainz: Lössl - Donati, Bell, Hack, Bussmann - Gbamin - Brosinski, Öztunali, Malli, De Blasis - Cordoba

Darmstadt: Esser - Jungwirth, Höhn, Sulu, Holland - Milosevic, Gondorf - Heller, Kleinheisler, Bezjak - Colak

Gehirntraining: Unter der Woche standen bei den Darmstadt-Profis "Brain-Activity"-Übungen an. Das mentale Coaching sollte die Wahrnehmungs- und Leistungsfähigkeit steigern. Würden die Darmstädter besonders aufmerksam in die Partie starten?

Die erste Hälfte: Nach fünf Minuten stand es 1:0 für Mainz. Einen schönen Spielzug über Daniel Brosinski und Gaetan Büssmann schloss Pablo de Blasis problemlos ab (5. Minute). Dabei wirkte Darmstadt eher überfordert als übermäßig wach. Auf der anderen Seite lenkte FSV-Torwart Jonas Lössl einen guten Volleyschuss von Laszlo Kleinheisler an die Latte (18.). Für Mainz verpassten Yunus Malli (26.), Alexander Hack (27.) und Stefan Bell (44.) das 2:0. Vor allem aber Jhon Cordoba hätte nachlegen müssen: Erst verfehlte er das Tor kurios (19., siehe Fehlschuss des Spiels), später setzte er einen Kopfball an die Latte (37.). Antonio Colak verschoss für Darmstadt noch einen unberechtigten Strafstoß (45.).

Die zweite Hälfte: Wieder führte die erste klare Torchance direkt zum Tor. Malli ging im Strafraum zu Boden und verwandelte den anschließenden Elfmeter. Lössl verhinderte gegen Colak den Anschlusstreffer (63.), dann scheiterte der Deutsch-Kroate aus kürzester Distanz kläglich (Fehlschuss des Spiels II). Und dann schaffte Darmstadt doch noch sein erstes Auswärtstor der Saison: Jérôme Gondorf verwandelte einen Handelfmeter (90.+2.).

Startschwierigkeiten: Zu Beginn einer Hälfte hatte Darmstadt zuletzt oft Probleme, eigentlich war die Gefahr jedoch direkt nach der Pause am größten. In zuvor vier von sechs Spielen kassierten die Lilien schnell nach Wiederanpfiff ein Gegentor. In Mainz offenbarte Darmstadt die gleichen Probleme nun unmittelbar bei Spielbeginn. In der zweiten Hälfte dauerte es immerhin gut zehn Minuten bis zum Gegentor.

Fehlschuss des Spiels I: Am Ende eines mustergültigen Konters in der 19. Minute bediente Malli Angreifer Córdoba. Dieser umkurvte Darmstadts Torwart Michael Esser, verfehlte dann aber von halblinks aus gut fünf Metern das leere Tor. Und irgendwo saß Frank Mill und fühlte sich nicht mehr ganz so einsam und allein.

Fehlschuss des Spiels II: Man hätte denken können, dass Colak keine bessere Chance als den Elfmeter bekommen würde. Falsch gedacht. Der Stürmer bekam sie - und vergab erneut. Nach Jan Schipplocks flacher Hereingabe verpasste Colak den Ball wenige Meter vor dem leeren Tor.

Gnadenlos schlägt nett: Beide Teams bekamen einen umstrittenen Elfmeter. Vor Colaks Strafstoß für Darmstadt gab es beim Luftduell zwischen dem Schützen und Bell kein Foulspiel. Malli suchte vor seinem Treffer den Kontakt im Strafraum und ging leicht zu Boden. Der einzige Unterschied: Colak war so nett und vergab das Geschenk, Malli verwandelte gnadenlos. Der Anschlusstreffer durch den dritten Elfmeter des Spiels (dieser Pfiff ging in Ordnung) half nicht mehr.

Erkenntnis des Spiels: Mainz kann zu Hause doch gewinnen. Darmstadt hingegen bleibt auswärts trotz bester Chancen ineffektiv. Dazu ließ das Team wieder viele Chancen gegen sich zu. So wird es für die Lilien in dieser Saison eng mit dem Klassenerhalt.