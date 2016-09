Hoffenheimer Aufholjagd Mainz verspielt Drei-Tore-Vorsprung

Mainz 05 und 1899 Hoffenheim haben sich in einem spannenden Spiel 4:4-Unentschieden getrennt. Die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt führte zwar zur Halbzeit 4:1, geriet aber nach dem Seitenwechsel in Unterzahl. Hoffenheim war in der zweiten Halbzeit das dominante Team und startete eine furiose Aufholjagd, der Ausgleich war insgesamt verdient.

Pablo de Blasis brachte Mainz durch zwei Tore in Führung (3., 23. Minute). Nur vier Minuten später erhöhte Jhon Cordoba auf 3:0. Sandro Wagner erzielte den Anschlusstreffer für Hoffenheim (39.). Zwei Minuten vor der Halbzeit traf Levin Öztunali zum 4:1. Der eingewechselte Mark Uth brachte Hoffenheim durch einen Doppelschlag wieder ins Spiel (71., 72.). In der 84. Minute traf Adam Szalai zum 4:4-Endstand.

Mainz startete stürmisch: Nach einer Ecke von Yunus Malli konnte Hoffenheims Torhüter Oliver Baumann den Ball zunächst noch von der Linie klären, allerdings stand de Blasis genau richtig und köpfte den Abpraller aus fünf Metern ins Tor. In der Folge deutete sich an, dass Mainz an diesem Tag die deutlich bessere Mannschaft ist. De Blasis Distanzschuss aus 25 Metern konnte Baumann nur mit Mühe über das Tor lenken (13.). Hoffenheim zeigte sich zwar engagiert, hatte aber wenig Glück: Kramarics Versuch aus elf Metern landete lediglich am Mainzer Pfosten (21.).

Nur zwei Minuten später machte es Mainz entscheidend besser: Neuzugang Öztunali sprintete bis zur Grundlinie und legte den Ball in den Rücken der Mainzer Abwehr. Dort stand De Blasis, der mit einem Flachschuss auf 2:0 erhöhte.

Wiederum nur vier Minuten später traf Angreifer Jhon Cordoba zum 3:0 für Mainz. Nach einem langen Ball setzte sich der 23-Jährige gegen die Hoffenheimer Hintermannschaft durch und schloss von der Strafraumgrenze ab. Baumann ließ den eigentlich harmlosen Abschluss durch seine Hände rutschen.

Nach Wagners Anschlusstreffer zum 3:1 sah es für einen kurzen Moment so aus, als könnte die Partie noch einmal spannend werden, aber Öztunali erzielte noch vor dem Pausenpfiff die 4:1-Führung für Mainz.

Die zweite Halbzeit begann angesichts des deutlichen Spielstands weniger spektakulär: Ermin Bicakcic hatte nach einer Flanke vom eingewechselten Pavel Kaderábek per Kopf eine gute Torchance, sein Versuch landete allerdings über dem Mainzer Tor (56.). Eine Minute später verfehlte ein Distanzschuss von Malli das Baumanns Gehäuse nur knapp.

In der 57. Minute lief Andrej Kramaric freistehend in Richtung Mainzer Tor, kurz vor der Strafraumgrenze brachte Bussmann den Angreifer durch ein Foul zu Fall, Schiedsrichter Markus Schmidt zeigte dem Franzosen die Rote Karte.

In Überzahl wurden die Hoffenheimer von Minute zu Minute stärker. Die Belohnung: Der eingewechselte Mark Uth erzielte binnen 85 Sekunden zwei Tore und machte die Partie damit wieder spannend. Den ersten Treffer erzielte er nach einer Flanke von Kramaric per Kopf, beim zweiten Treffer aus 22 Metern hatte der Mainzer Keeper Jonas Lössl keine Abwehrchance.

Nach dem Anschlusstreffer fand die Partie ausschließlich in der Mainzer Hälfte statt. In der 84. Minute setzte Kramaric im Mainzer Strafraum zum Dribbling an, Mainz konnte den Ball nicht klären, und der Ball landete vor den Füßen vor Szalai. Der Angreifer stocherte ihn zum 4:4-Endstand ins Tor.

FSV Mainz 05 - TSG 1899 Hoffenheim 4:4 (4:1)

Tore: 1:0 De Blasis (3.)

2:0 De Blasis (23.)

3:0 Cordoba (27.)

3:1 Wagner (39.)

4:1 Öztunali (43.)

4:2 Uth (71.)

4:3 Uth (72.)

4:4 Szalai (84.)

Mainz: Lössl - Donati, Bell, Balogun, Bussmann - Gbamin - Öztunali (73. Clemens), Malli, F. Frei, De Blasis (61. Brosinski) - Cordoba (79. Onisiwo)

Hoffenheim: Baumann - Schär (36. Uth), Süle, Bicakcic - Polanski (64. Szalai) - Schwegler - Toljan (46. Kaderábek), Rudy, Rupp - Wagner, Kramaric

Gelbe Karten: De Blasis - Wagner, Uth, Rupp

Rote Karte: Bussmann

Schiedsrichter: Markus Schmidt (Stuttgart)

Zuschauer: 27.408