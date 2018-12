Oberligist Cloppenburg Fünftligist wird künftig von Trainerin betreut

Der BV Cloppenburg spielt in der Fußball-Oberliga Niedersachsen eine eher bescheidene Rolle, das Team steht derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz und ist in Abstiegsgefahr. Schlagzeilen macht der Verein allerdings bei der Trainerwahl: Der Fünftligist hat sich für Imke Wübbenhorst entschieden. Das hat der Verein am Abend bekannt gegeben. Damit trainiert erstmals eine Frau ein Männerteam in den oberen Ligen.

Wübbenhorst hatte bisher die Frauen des BV Cloppenburg gecoacht, die in der 2. Fußball-Bundesliga spielen. Als Spielerin war die frühere U-20-Nationalspielerin unter anderem für den Hamburger SV und den spanischen Erstligisten Sporting Huelva aktiv gewesen.

Das Männerteam hatte sich einen neuen Trainer suchen müssen, weil Vorgänger Olaf Blancke zum benachbarten Ligakonkurrenten Atlas Delmenhorst gewechselt ist.