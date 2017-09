Fußball-Oberliga Teutonia-Manager nach "Sieg Heil" beurlaubt

Der Hamburger Fünftligist FC Teutonia 05 hat seinen Manager Bert Ehm beurlaubt, nachdem dieser eine Pressekonferenz mit den Worten "Sieg Heil" beendet hatte.

"Der Vorstand des FC Teutonia 05, seine Spieler, Trainer und Betreuer, sein ganzes Team und seine Förderer und Sponsoren distanzieren sich aufs Schärfste von Rassismus, Faschismus und nationalistischem Gedankengut in Wort und Bild", sagte der Klub-Vorsitzende Diddo Ramm am Dienstag. "Deshalb beurlauben wir zu sofort unseren Oberliga-Manager Bert Ehm, der zwei Wörter verwendete, die in unserer Gesellschaft, unserem Sport und im friedlichen Miteinander, dass der FC Teutonia 05 pflegt, nichts verloren haben."

Der 70-jährige Ehm, über Jahrzehnte erfolgreicher Trainer in der Hansestadt, bat mittlerweile um Entschuldigung für seinen Spruch und distanzierte sich von nationalsozialistischem Gedankengut: "Der Satz ist mir so rausgerutscht," sagte er dem "Hamburger Abendblatt". Ehm hoffe, dass seine Beurlaubung wieder aufgehoben werde.