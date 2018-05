Fußball in der Ukraine 35 Profiklubs sollen in Wettskandal verwickelt sein

Die ukrainische Polizei hat wegen mutmaßlicher Manipulationen in den vier obersten Fußball-Ligen eine landesweite Großrazzia vorgenommen. Von den 52 Klubs in diesen Ligen seien 35 betroffen, teilte Innenminister Arsen Awakow in Kiew mit.

Unter anderem sollen die Erstligisten FC Zorya, FC Vorskla Poltava, FK Sirka, Olimpik Donezk und PFK Olexandriya involviert sein. Den Beteiligten drohen nun Geldstrafen und bis zu sieben Jahre Gefängnis. Die beiden größten Klubs des Landes, Dynamo Kiew und Schachtar Donezk, sollen hingegen nicht im Visier der Ermittler stehen.

Insgesamt habe es vier Tage vor dem in Kiew stattfindenden Champions-League-Finale zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) 40 Hausdurchsuchungen gegeben. Das Endspiel ist das größte sportliche Event im Land seit der Fußball-EM 2012, die die Ukraine gemeinsam mit Polen ausrichtete.

An den illegalen Absprachen sollen mehr als 320 Menschen beteiligt gewesen sein, darunter Trainer, Spieler und Klub-Besitzer. Schiedsrichter hätten bis zu 3200 Euro für eine Spielmanipulation erhalten, hieß es. Aufgrund der Absprachen sollen jährlich knapp 4,2 Millionen Euro über Sportwetten in Asien verdient worden sein.

Die ukrainische Polizei übergab den Fall an die Staatsanwaltschaft, die über die Anklageerhebung entscheiden soll. Festgenommen wurde nach Behördenangaben bislang niemand.

"Das ist ein historischer Tag für den ukrainischen Fußball. Das ist erst der Anfang. Wir hoffen, dass es in diesem Fall über die üblichen Strafzahlungen hinausgeht", sagte der Präsident des ukrainischen Fußballverbands, Andriy Pavelko.