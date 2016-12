Hannover 96 Alt-Kanzler Schröder neuer Aufsichtsratschef

Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder ist neuer Aufsichtsratschef des Zweitligisten Hannover 96. Das Kontrollgremium des Klubs wählte den 72 Jahre alten SPD-Politiker auf seiner konstituierenden Sitzung zum Nachfolger von Rainer Feuerhake. Das teilte der Tabellendritte der zweiten Liga mit.

Der aus Nordrhein-Westfalen stammende, aber in Hannover lebende Schröder war erst vor einigen Wochen in den Aufsichtsrat gewählt worden. 96-Klubchef Martin Kind hatte sich Schröder als Aufsichtsratschef gewünscht. In dem Gremium sitzt mit Martin Andermatt auch ein früherer Bundesliga-Trainer (SSV Ulm, Eintracht Frankfurt).