BVB-Niederlage in Stuttgart Am Boden

Das Spiel war seit gut einer halben Stunde vorbei, da stand Marcel Schmelzer frisch geduscht zwischen Kabine und Mannschaftsbus und entschuldigte sich. Der Rechtsverteidiger hatte soeben mit Borussia Dortmund 1:2 beim Aufsteiger in Stuttgart verloren. Es war die vierte Niederlage in den vergangenen fünf Bundesliga-Spielen.

Doch Schmelzer sprach nicht von dieser erneuten Enttäuschung, der Kapitän sprach auch nicht davon, dass es ihm leid tue, dass der Rückstand auf Bayern München am Samstag neun Punkte betragen kann. Vielmehr entschuldigte Schmelzer sich dafür, dass er nichts Neues erzählen könne. "Das ist vielleicht langweilig für sie." Immerhin, er redete.

Während Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Manager Michael Zorc kommentarlos aus dem Stuttgarter Stadion in die Nacht entflohen, versuchte sich Schmelzer mehr oder wenige erfolgreich daran, neue Erkenntnisse aus diesem Spiel zu ziehen, das aus Dortmunder Sicht manch Gutes, aber - wie zuletzt so oft - viel Schlechtes und null Punkte bereit hielt.

Schmelzer lobte also die "gute Reaktion" nach dem frühen Treffer des VfB durch Chadrac Akolo (5. Minute). Ein Tor, das BVB-Trainer Peter Bosz als "fast lächerlich" bezeichnete. Verteidiger Marc Bartra hatte den herauseilenden Torhüter Roman Bürki zu hart angespielt, sodass dieser den Ball nicht kontrollieren konnte.

Schmelzer: "Ein Schritt in die richtige Richtung"

Akolo profitierte und musste nur noch einschieben, die passende Symbolik für die kriselnde Borussia im Herbst 2017 war gefunden - auch wenn die Dortmunder lange dagegen ankämpften. "Wir haben in der ersten Halbzeit gut Fußball gespielt", fand Bosz. Auch Schmelzer sah im Auftreten in der ersten Halbzeit einen "Schritt in die richtige Richtung".

Einerseits hatte es durchaus gute Chancen gegeben, zuvorderst begünstigt durch den Stuttgarter Defensivverbund um die wieder eingeführte Dreierkette nach der Rückkehr von Holger Badstuber. Es gab auch einen Ausgleich kurz vor der Halbzeitpause, als Maximilian Philipp nach dem verschossenen Elfmeter von André Schürrle zeigte, dass Abstauber mitunter technisch hochwertig und wunderschön anzusehen sind (45.+2).

Vor allem aber erlebten die Dortmunder eine zweite Hälfte, in der VfB-Trainer Hannes Wolf eine Antwort fand und sein Team noch strikter manndecken ließ, seinen Linksverteidiger Emiliano Insua noch weiter nach vorne beorderte und so die bis dahin dominierende rechte Seite der Dortmunder besänftigte. Eine zweite Hälfte, in der den Dortmundern ihrerseits statt einer Antwort auf die Führung der Stuttgarter durch Josip Brekalo (51.) nur einige Fragen einfielen: Warum reicht dem Gegner ein langer Ball für einen Treffer? Wie kommen wir bloß gefährlich vors Tor? Und der Klassiker: Wer schießt uns zum Sieg, wenn Pierre-Emerick Aubameyang nicht trifft - oder gar nicht spielt?

Von der Trainerbank war keine Antwort zu vernehmen. Und Aubameyang, der bereits 15 Pflichtspieltore erzielt hat, trifft seit Mitte Oktober nicht mehr. In Stuttgart war der Torschützenkönig der vergangenen Saison nun gar nicht dabei. Bosz hatte ihn aus disziplinarischen Gründen suspendiert, nach dem Spiel verwiesen alle Dortmunder gut geschult auf die "mannschaftsinterne" Problematik, die es nicht zu kommentieren gebe. "Nein", das Fehlen Aubameyangs sei keine Entschuldigung, so Bosz. Dass sich Christian Pulisic kurz vor dem Spiel verletzte, wog da vielleicht schon schwerer. Es blieb die Erkenntnis Schmelzers: "Wir haben die Chancen und nutzen sie nicht - das müssen wir besser machen."

Bosz hat es mit neuen und alten Unsicherheiten zu tun

So häufen sich die Brände im eh schon wackligen Dortmunder Gebilde. Die Causa Aubameyang wird die Borussia weiter beschäftigen, hinzu kommt die Sokratis-Verletzung, die den Verteidiger zur Aufgabe und Bosz erneut zur Umstellung der Viererkette zwang (46.). Und Julian Weigl, den der Trainer nach vielen Rotationen nun eigentlich als gesetzten Sechser installieren wollte, baute gegen Ende deutlich ab. Statt der Stärkung einer wackligen Defensiv-Formation hat es Bosz nun mit neuen und alten Unsicherheiten zu tun.

Von einer "Krise" der Dortmunder sprach an diesem Abend nur VfB-Torhüter Ron-Robert Zieler. Mario Götze sah das Team in einer "nicht so großartigen Situation", Schmelzer überlegte lange und entschied sich dann für: "bescheidene Phase". Es bringe nichts sich nun "die Köpfe einzuschlagen. Wir müssen jetzt zusammen stehen und den Karren aus dem Dreck ziehen." An dieser Stelle entschuldigte sich Schmelzer für die immer gleichen Phrasen.

Am Dienstag geht es in der Champions League gegen die Tottenham Hotspur, am Samstag wartet Schalke. "Ein hartes Programm" weiß Götze. Und Schicksalsspiele für Trainer Bosz? "Die Frage stellt sich nicht. Der Trainer macht ja nicht die Fehler", so Schmelzer. Aber Bosz muss Antworten finden, eventuell auch in Bezug auf den zuletzt debattierten Fitness-Zustand des Teams. Nein, mehr Training bringe nichts, sagte der Niederländer. Irgendwie war das auch eine Antwort.