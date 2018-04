Bundesliga So steigen Köln und Hamburg am 32. Spieltag ab

Fallen am Samstag die Entscheidungen im Bundesliga-Abstiegskampf? Wie bereits am 31. Spieltag droht dem Tabellenvorletzten Hamburger SV und Liga-Schlusslicht Köln auch am 32. Spieltag der direkte Abstieg in die zweite Bundesliga. Für den HSV wäre es der erste Abstieg der Klubhistorie, für Köln nach 1998, 2002, 2004, 2006 und 2012 bereits der sechste.

Der HSV bekommt es am Samstag mit dem VfL Wolfsburg zu tun (15.30 Uhr), der in der Tabelle aktuell fünf Punkte vor den Hamburgern auf dem 14. Platz steht. Es ist eines dieser berühmten Sechs-Punkte-Spiele - gewinnt der HSV, wird es wieder spannend im Tabellenkeller. Köln muss am Samstag nach Freiburg (15.30 Uhr, alle Spiele im Liveticker von SPIEGEL ONLINE).

Welches Szenario eintreffen muss, damit der HSV bereits zwei Spieltage vor Saisonende absteigt? In welchem Fall darf der Klub weiter hoffen - und hat Köln überhaupt noch eine Chance? Der Überblick.

Bundesliga-Tabelle am 31. Spieltag Platz Klub Spiele Torvdifferenz Punkte 14 VfL Wolfsburg 31 -10 30 15 Mainz 05 31 -17 30 16 SC Freiburg 31 -25 30 17 Hamburger SV 31 -24 25 18 FC Köln 31 -29 22

So steigt der Hamburger SV (25 Punkte) am 32. Spieltag ab:

Verliert der HSV am Samstag gegen den direkten Konkurrenten Wolfsburg (30 Punkte), steigt der Vorletzte vorzeitig ab, wenn Freiburg zu Hause gegen den FC Köln gewinnt und Mainz im Heimspiel am Sonntag RB Leipzig schlägt. Dann wären Wolfsburg, Mainz und Freiburg bei zwei ausstehenden Spielen und acht Punkten Vorsprung nicht mehr einzuholen. Nur in diesem Fall kann der HSV vorzeitig am Wochenende absteigen.

gegen Wolfsburg, beträgt der Rückstand auf die Niedersachsen weiter fünf Punkte. Das heißt, die Hamburger könnten den Abstieg theoretisch noch an den letzten beiden Spieltagen verhindern. Gewinnt der HSV gegen Wolfsburg, haben die Hamburger zwei Spieltage vor Saisonende zwei Punkte Rückstand auf Wolfsburg. Spätestens dann wäre der Abstiegskampf wieder völlig offen.

Restprogramm Hamburger SV

32. Spieltag: VfL Wolfsburg (A)

33. Spieltag: Eintracht Frankfurt (A)

34. Spieltag: Borussia Mönchengladbach (H)

DPA Hamburgs Kyriakos Papadopoulos (oben) feuert Hamburgs Torwart Julian Pollersbeck an

So steigt der 1. FC Köln (22 Punkte) am 32. Spieltag ab:

Die Rechnung ist ganz einfach: Gewinnt Köln gegen den FC Freiburg nicht, ist der Klub sicher abgestiegen. Der FC muss seine letzten drei Saisonspiele allesamt gewinnt, um überhaupt noch eine theoretische Chance auf den Ligaverbleib zu haben - und selbst dann wäre der Klub auf entsprechende Ergebnisse der Abstiegskonkurrenten angewiesen.

Restprogramm 1. FC Köln

32. Spieltag: SC Freiburg (A)

33. Spieltag: FC Bayern (H)

34. Spieltag: VfL Wolfsburg (A)