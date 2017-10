Bundesliga Köln trennt sich von Manager Schmadtke

Der 1. FC Köln hat sich von seinem Geschäftsführer Jörg Schmadtke getrennt. Wie der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga mitteilte, wurde der bis 2023 laufende Vertrag in "beiderseitigem Einvernehmen" aufgelöst. "Nach intensiver Analyse" seien "unterschiedliche Auffassungen im Hinblick auf die zukünftige sportliche Ausrichtung des Klubs" ausschlaggebend für diesen Schritt gewesen.

Der #effzeh und Jörg #Schmadtke lösen den Vertrag als Geschäftsführer in beiderseitigem Einvernehmen auf.https://t.co/UKtf7BFHgF — 1. FC Köln (@fckoeln) October 23, 2017

Köln hat nach neun Spieltagen erst zwei Punkte gesammelt. Im Vorjahr wurde der FC Fünfter und qualifizierte sich damit erstmals seit 25 Jahren wieder für den Europapokal. In der Erklärung des Klubs wird Schmadtke mit den Worten zitiert: "Mit diesem Schritt möchte ich den Weg frei machen für einen neuen Impuls."

Schmadtke kam im Sommer 2013 zum FC und stieg mit dem Verein 2014 in die Bundesliga auf. In der darauffolgenden Spielzeit erreichte der Klub Platz zwölf, platzierte sich 2016 auf Platz neun und qualifizierte sich in der vergangenen Saison für die Teilnahme an der Europa League. In dieser Saison konnte Köln noch keine Partie gewinnen. Am vergangenen Spieltag holte der FC seinen zweiten Punkt beim 0:0 gegen Werder Bremen.

Eines der großen Probleme der Kölner in diesem Jahr: Die fehlende Torgefahr (bisher drei Treffer), die auch mit dem Abgang von Torjäger Anthony Modeste nach China zusammenhängt. Der in der Bundesliga noch torlose und aktuell verletzte Nachfolger Jhon Córdoba konnte den Franzosen bisher nicht ersetzen. Zuletzt hatte Schmadtke angekündigt, im Winter erneut auf dem Transfermarkt tätig werden zu wollen.

Vor dem Bremen-Spiel hatte Schmadtke bei Eurosport gesagt: "Wenn mal eine schlechte Transferperiode dabei ist, hat man eigentlich das Recht, diese Dinge zu korrigieren, ohne sofort ans Kreuz genagelt zu werden." Nun wird Schmadtkes Nachfolger die weitere Kaderplanung übernehmen. Wer die Nachfolge übernimmt, ist noch nicht bekannt.