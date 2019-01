Für den FC Bayern hat das Jahr des groß angekündigten Umbruchs mit einem Erfolg begonnen: 3:1 (2:0) siegte der Rekordmeister bei der TSG Hoffenheim im ersten Spiel der Rückrunde. Damit verkürzt der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga seinen Rückstand auf Borussia Dortmund zumindest vorübergehend auf drei Punkte.

Leon Goretzka war der Mann des Abends, er durfte in der ersten Hälfte den ersten Doppelpack seiner Bundesligakarriere feiern (34./45.+1 Minute). Den dritten Bayern-Treffer erzielte Robert Lewandowski in der 87. Minute.

Dem Führungstreffer war eine Flanke von Kingsley Coman vorausgegangen. Zuerst scheiterte Lewandowski per Kopf an Oliver Baumann, den Abpraller nutzte dann Goretzka, dessen Schuss von Kevin Vogt abgefälscht wurde - keine Chance für den TSG-Keeper. Fast mit dem Halbzeitpfiff traf der 23-Jährige nach einem Konter erneut.

In der zweiten Hälfte geriet der FC Bayern stärker unter Druck. Hoffenheim hatte auf ein offensiveres 4-3-3 umgestellt und fand nun besser ins Spiel, die Folge waren Chancen und der Anschlusstreffer: Nico Schulz erzielte das 1:2 mit einem schönen Distanzschuss (59.). Zuvor hatten Joelinton und Kerem Demirbay noch gute Möglichkeiten vergeben (53.).

In der Schlussphase brachte Bayern-Coach Niko Kovac mit James und Serge Gnabry zwei offensive und frische Kräfte, das sorgte wieder für etwas mehr Entlastung und den dritten Münchner Treffer, den James eingeleitet und Müller vorbereitet hatte. Zugang Alphonso Davies stand bereits im Kader, kam aber nicht zu seinem Bundesligadebüt. Der 18 Jahre alte Kanadier war in der Winterpause von Vancouver Whitecaps gekommen.

Borussia Dortmund kann am Samstag wieder nachlegen, dann startet auch der Spitzenreiter in den 18. Spieltag und tritt bei RB Leipzig an (18.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE).

Hoffenheim - FC Bayern 1:3 (0:2)

0:1 Goretzka (34.)

0:2 Goretzka (45.+1)

1:2 Schulz (59.)

1:3 Lewandowski (87.)

Hoffenheim: Baumann - Posch, Vogt (56. Grillitsch), Hübner - Kaderabek, Bittencourt, Demirbay (56. Geiger), Kramaric, Schulz - Joelinton (79. Szalai), Belfodil

FC Bayern: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Martínez (90. Boateng), Goretzka - Müller, Thiago (78. James), Coman (73. Gnabry) - Lewandowski

Schiedsrichter: Welz

Gelbe Karten: Voigt, Grillitsch, Posch / Kimmich, Martínez

Zuschauer: 30.150 (ausverkauft)