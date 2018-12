Der FC Bayern geht dank Franck Ribéry als Tabellenzweiter der Fußball-Bundesliga in die Winterpause. Durch zwei Tore des Franzosen und einen 3:0 (1:0)-Erfolg bei Eintracht Frankfurt ist der Rekordmeister in der Tabelle an Borussia Mönchengladbach vorbeigezogen, das am Freitag 1:2 bei Borussia Dortmund verloren hatte. Nach 17 Spieltagen haben die Münchner sechs Punkte Rückstand auf den Herbstmeister BVB.

Ribéry schoss in der 35. Minute das 1:0 und traf damit in seinem dritten Bundesligaspiel in Folge. Evan N'Dicka verschätzte sich bei einem langen Pass auf Thomas Müller. Von ihm ging der Ball weiter zu Robert Lewandowski, der mit viel Übersicht den frei stehenden Ribéry bediente, der Franzose musste nur noch ins leere Tor schieben.

In der Schlussphase hatte er seinen zweiten großen Auftritt, Ribéry stürmte auf das Tor zu und traf nach Doppelpass mit Joshua Kimmich zum 2:0 (79. Minute). Die Chancen des 35-Jährigen auf ein weiteres Jahr beim FC Bayern dürften damit steigen, erst am Mittwoch hatte Ribéry die Münchner zum wichtigen Sieg gegen RB Leipzig geschossen. Das dritte Münchner Tor erzielte Rafinha in der 89. Minute.

Vor dem 1:0 hatten die Bayern bereits eine gute Gelegenheit zur Führung, doch Javi Martínez und Müller scheiterten bei einer Doppelchance nach einem Eckball an Torwart Kevin Trapp. Kurz vor der Pause köpfte Müller nach feiner Lewandowski-Flanke an die Latte (44.). Nach der Pause übte das Team nach Umschaltsituationen weiter Druck aus.

Der fünfte Ligasieg des FC Bayern war nur in der Anfangsphase fraglich, denn mit Martínez (stand erstmals seit dem spektakulären 3:3 gegen Fortuna Düsseldorf am zwölften Spieltag wieder in der Startelf) wirkte die Münchner Mittelfeldzentrale zunächst unsortiert. Frankfurt nutzte die schlechte Raumaufteilung und kam durch Mijat Gacinovic (8.) und Luka Jovic (11.) zu guten Chancen.

Danach ließ der Druck der Eintracht nach, die zuletzt so gelobte Offensive um Youngster Jovic (zwölf Saisontore) und Sébastien Haller (neun) wurde nicht mehr gefährlich - spätestens nach der Führung hatte der FC Bayern die Partie im Griff. Frankfurt bleibt vorübergehend Fünfter (27 Punkte), könnte am Sonntag aber noch vom VfL Wolfsburg (25) überholt werden.

Eintracht Frankfurt - Bayern München 0:3 (0:1)

0:1 Ribéry (35.)

0:2 Ribéry (79)

0:3 Rafinha (89.)

Frankfurt: Trapp - Salcedo, Falette, N'Dicka - da Costa, Fernandes (69. Müller), Willems, Kostic - Gacinovic (43. de Guzman) - Haller, Jovic

München: Neuer - Rafinha, Süle, Boateng, Alaba - Kimmich, Martínez - Müller (90. Shabani), Thiago, Ribéry (90. Coman) - Lewandowski (90+1. Wagner)

Schiedsrichter: Gräfe

Gelbe Karten: Fernandes, de Guzman / Alaba

Zuschauer: 51.500 (ausverkauft)