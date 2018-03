Bundesliga So wird der FC Bayern am Sonntag Meister

Der FC Bayern München kann bereits am Sonntag im Auswärtsspiel bei RB Leipzig (18.00 Uhr/Liveticker SPIEGEL ONLINE) die 28. Deutsche Meisterschaft der Vereinsgeschichte feiern. Erst einmal in der Historie der Bundesliga (2013/2014) fiel die Entscheidung schon am 27. Spieltag, damals ging der Titel ebenfalls nach München. Allerdings sind die Bayern auch bei einem eigenen Sieg auf Hilfe für die vorzeitige Meisterschaft angewiesen.

So wird Bayern München am Sonntag zum sechsten Mal in Serie Deutscher Meister:

Der FC Bayern wird bei einem Sieg Meister, wenn weder Schalke 04 (Samstag, 18.30 Uhr in Wolfsburg) noch Borussia Dortmund (Sonntag, 13.30 Uhr gegen Hannover) gewinnt. Das Team ist noch nicht Meister, wenn Schalke oder Dortmund gewinnt.

Bayern München wird bei einem Remis auf keinen Fall vorzeitig Meister, da der Vorsprung auf den Zweiten maximal 21 Punkte betragen würde, die in den verbleibenden sieben Saisonspielen noch aufgeholt werden können.

Die frühesten Meistertitel in der Übersicht:

2013/2014, 27. Spieltag: Hertha BSC - BAYERN MÜNCHEN* 1:3

2012/2013, 28. Spieltag: Eintracht Frankfurt - BAYERN MÜNCHEN 0:1

1972/1973, 30. Spieltag: BAYERN MÜNCHEN - 1. FC Kaiserslautern 6:0

2002/2003, 30. Spieltag: VfL Wolfsburg - BAYERN MÜNCHEN 0:2

2014/2015, 30. Spieltag: BAYERN MÜNCHEN - Hertha BSC 1:0

*Meistermannschaft in VERSALIEN