Wie wohl die meisten deutschen Fußballfans weiß ich noch, was ich am 19. Mai 2001 getan habe. Ich saß auf der Haupttribüne des Hamburger Volksparkstadions. Gegen 17:17 Uhr saß ich nicht mehr. Ich stand - wie das gesamte Stadion - und bejubelte das 1:0 für den HSV gegen den FC Bayern. In der letzten Spielminute hatte Sergej Barbarez nach Flanke von Marek Heinz per Kopf zur Führung getroffen.

Der Jubel galt nicht nur dem Tor oder dem erhofften Heimsieg des HSV. Es war ein besonders schadenfroher Jubel, weil die Hamburger zum Königsmörder zu werden schienen. Schalke führte zeitgleich 5:3 gegen Unterhaching und hätte am letzten Bundesliga-Spieltag am Tabellenführer aus München vorbeiziehen können. Dafür brauchten die Schalker Schützenhilfe vom HSV. Und bekamen sie in Form von Barbarez' Last-Minute-Kopfball.

Noch in den Jubel hinein klingelte mein Handy. Mein Vater, auf dessen Dauerkartenplatz ich saß, wollte wissen, wie es steht. Ich erinnere mich noch, wie ich gegen den Stadionlärm ins Telefon brüllte: "Schalke ist Meister!" Ich war nicht der Einzige, der sich an diesem Tag irrte. Der Rest ist bekannt: Schober, Merk, ein Pfiff, Andersson, Kahns Liebkosung der Eckfahne. Aus dem vermeintlichen Meister Schalke wurde der Meister der Herzen.

Alle zwei Jahre eine Meisterschaft

Der echte Titel ging 2001 wieder nach München - zum dritten Mal nacheinander. Und obwohl das niemanden überraschen konnte, war es ein Saisonfinale, das in Erinnerung bleibt. Anders als in den vergangenen Jahren. Oder wissen Sie noch, wo und wie Sie einen der Bayern-Meistertitel zwischen 2013 und 2017 miterlebt haben?

Auch an den 7. April 2018 werden in 15 oder 20 Jahren die wenigsten Menschen ehrfurchtsvoll zurückdenken - obwohl es sehr wahrscheinlich ist, dass die Münchner nach dem heutigen 29. Spieltag erneut als Meister feststehen. Mit einem Sieg gegen Augsburg können sie mit dem sechsten Titel in Folge die eigene Rekordserie weiter ausbauen.

Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass die Bayern-Dominanz keine neue Entwicklung ist. In 52 Jahren Bundesliga-Zugehörigkeit haben die Münchner bislang 26 Meistertitel gesammelt, zehn Saisons beendeten sie auf Tabellenplatz zwei. Nur viermal standen sie am Ende der Spielzeit nicht unter den besten Sechs.

SPIEGEL ONLINE

So überlegen wie nie zuvor

Obwohl die Münchner auch in den Achtzigerjahren sechs von zehn Meisterschaften gewannen, hat ihre Überlegenheit im Vergleich zum Rest der Liga inzwischen eine neue Qualität erreicht. Seit 2013 scheint die Frage nicht mehr zu lauten, ob die Bayern wieder Meister werden, sondern nur noch, wann der Titelgewinn endgültig feststeht - vor oder nach Ostern - und wie viele Punkte sie am Ende vor der Konkurrenz liegen werden.

SPIEGEL ONLINE

Nimmt man den Vorsprung auf den Zweitplatzierten als Maßstab, wird deutlich, dass die Bayern nie so dominant waren wie in den vergangenen sechs Jahren. Zwischen 2012 und 2014 hatten sie im Schnitt über 24 Punkte mehr auf dem Konto als das nächstbeste Team, seit 2015 beträgt der Abstand immer noch über 16 Zähler.

Zum Vergleich: Bei der legendären Bayern-Mannschaft der Siebzigerjahre um Franz Beckenbauer, Sepp Maier und Gerd Müller, die dreimal in Folge den Europapokal der Landesmeister gewann, betrug der Vorsprung auf den Rest der Liga im Schnitt "nur" gut 13 Punkte, in den Achtzigerjahren waren die Münchner im Schnitt weniger als zehn Zähler besser als ihre ärgsten Verfolger - jeweils umgerechnet auf die Drei-Punkte-Regel.

Ende der Vormachtstellung nicht in Sicht

Die Zahlen untermauern das mulmige Gefühl, das sich beim Blick auf die Tabelle einstellt: Man hat sich daran gewöhnt, dass die Bayern das überragende Team der Bundesliga sind und öfter Meister werden als jede andere Mannschaft. Aber mittlerweile sind sie dem restlichen Fußball-Deutschland soweit entrückt, dass ihre Dominanz ermüdend wird.

Für die Bundesliga kann die Einseitigkeit nicht gut sein. Die spanische Primera División zieht ihren Reiz aus der Rivalität zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona. Und die Premier League gilt unter anderem deshalb als beste Liga der Welt, weil Jahr für Jahr vier oder fünf Spitzenvereine um den Titel kämpfen. In Deutschland herrscht dagegen ähnliche Langeweile wie in Griechenland und Schottland.

SPIEGEL ONLINE

Und ein Ende der Vormachtstellung der Bayern ist nicht in Sicht, da sie durch ihre internationalen Erfolge und die damit in Zusammenhang stehende bessere Vermarktung deutlich mehr Geld zur Verfügung haben als alle anderen Vereine. Auch in diesem Punkt wird der Abstand zum Rest der Liga Jahr für Jahr immer größer.