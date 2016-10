Fußballbundesliga Bayern patzt gegen Köln, HSV verliert auch mit Gisdol

FC Bayern - 1. FC Köln 1:1 (1:0)

Das Oktoberfest läuft in München, und da wollte der FC Bayern natürlich mit einem Sieg die Stimmung auf der Wiesn anheizen, gerade nach der Champions-League-Pleite gegen Atlético Madrid unter der Woche. Dementsprechend offensiv ließ Trainer Carlo Ancelotti sein Team spielen - und wurde zunächst belohnt: Der nur 1,76 Meter große Joshua Kimmich sorgte mit einem Flugkopfball für das 1:0 (40. Minute). Trotz der Überlegenheit der Münchner: Es war der erste Schuss, der tatsächlich aufs Tor ging.

Nach der Pause hatten die Bayern Glück, als Verteidiger Mats Hummels Kölns Anthony Modeste im Strafraum schob und sich Schiedrichter Daniel Siebert gegen einen Strafstoß entschied. Etwas überraschend fiel in der 63. Minute dann doch der Ausgleich: Modeste spitzelte den Ball nach einer Flanke von Marcel Risse akrobatisch an Manuel Neuer vorbei ins Tor.

Die Bayern wackelten nun. Yuya Osako schoss den Ball sogar ein zweites Mal ins Münchner Netz, doch der Treffer zählte wegen einer Abseitsstellung des Kölners zurecht nicht. Der FC Bayern reagierte mit einer Großchance: Nach einer Ecke nahm Thomas Müller den Ball direkt, Köln-Keeper Timo Horn lenkte ihn jedoch mit einer Glanztat ans Lattenkreuz (77.). Da Modeste wegen einer Abseitsstellung in der 83. Minute zurückgepfiffen wurde, Juan Bernat nur den Pfosten traf, und Kölns Simon Zoller nach einem Konter knapp das Tor verpasste, blieb es beim Unentschieden. Es ist der erste Punktverlust für die Münchner in dieser Bundesligasaison.

Darmstadt - Werder Bremen 2:2 (1:0)

Vergangene Woche hatte Werder gegen Wolfsburg den ersten Saisonsieg eingefahren, doch gegen Darmstadt sah es zunächst nicht nach einer Fortsetzung des Erfolgs aus: Theodor Gebreselassie verursachte einen kuriosen Strafstoß, als er Jérôme Gondorf im Strafraum unglücklich zu Fall brachte. Darmstadts Antonio-Mirko Colak verwandelte sicher (19.). Nach dem Seitenwechsel lief es dann besser für Bremen: Lamine Sané köpfte zunächst den Ausgleich (51.), dann gelang Serge Gnabry sogar das 2:1 (67.). Doch Colak sicherte seinem Klub immerhin noch einen Punkt (73.).

Hertha BSC - Hamburger SV 2:0 (1:0)

Im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Markus Gisdol sollte es endlich auch den ersten Saisonsieg für den HSV geben. Die Partie in Berlin begann jedoch mit einem Rückschlag: Angreifer Vedad Ibisevic sorgte in der 29. Minute für die Führung der Hertha. Der Stürmer war auch in der zweiten Hälfte erfolgreich, als er einen strittigen Foulelfmeter zum 2:0 verwandelte (70.). Es war bereits das fünfte Saisontor des Bosniers. Die Hertha springt auf Rang zwei, der HSV rutscht auf den 17. Tabellenplatz.

Ingolstadt - Hoffenheim 1:2 (0:2)

Vor dem Spieltag war Hoffenheim noch ungeschlagen in der laufenden Bundesligasaison und das blieb auch gegen Ingolstadt so. Hoffenheims Stürmer Sandro Wagner brachte sein Team in der elften Minute in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Kerem Demirbay auf 2:0 (35.). Lukas Hinterseer konnte in der Nachspielzeit per Strafstoß nur noch zum Anschluss treffen (90.+5).

SC Freiburg - Eintracht Frankfurt 1:0 (1:0)

Der Sportclub ist in der Tabelle auf einen Punkt an Gegner Frankfurt herangerückt. Freiburgs italienischer Angreifer Vincenzo Grifo sorgte bereits in der vierten Minute für das 1:0 und damit für den Sprung auf den neunten Tabellenplatz. Es war der dritte Heimsieg in Folge für den SC. Die Eintracht ist mit zehn Punkten Achter.