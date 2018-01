Bundesliga Hollerbach wird neuer Trainer beim HSV

Der langjährige HSV-Profi Bernd Hollerbach wird laut Medienberichten neuer Chefcoach beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Hamburger SV. Damit folgt er auf den entlassenen Markus Gisdol. Eine offizielle Bestätigung des Vereins steht noch aus.

Laut übereinstimmenden Berichten von "Bild" und "Sky Sport News HD" soll Hollerbach einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019 erhalten. Der 48-Jährige war zuletzt Trainer bei den Würzburger Kickers. Am Montag soll der neue Coach erstmals das HSV-Training leiten.

Am Samstag hatten die Hanseaten gegen den 1. FC Köln (0:2) die vierte Niederlage in Serie kassiert. Das Team ist Vorletzter und hat fünf Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. "Wir glauben, dass neue Impulse zwingend notwendig sind, um das nach wie vor angestrebte Ziel Klassenerhalt zu erreichen", sagte Vorstandsboss Heribert Bruchhagen. "Ich hätte gerne weitergemacht", sagte Gisdol im Sky-Interview beim Verlassen des HSV-Geländes am Sonntagvormittag.

In der Bundesliga muss der HSV am kommenden Samstag nach Leipzig (15.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE). Danach warten Spiele gegen Hannover 96, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen.

Hollerbach war von 1996 bis 2004 Spieler beim Hamburger SV. Nach seiner aktiven Profilaufbahn begann er seine Karriere als Trainer beim VfL 93 Hamburg im Jahr 2005. Später wurde er Co-Trainer von Felix Magath beim VfL Wolfsburg. Am Ende der Saison 2008/2009 wurde Hollerbach als Magath-Assistent Deutscher Meister. Das Erfolgsduo hatte danach auch Schalke 04 gemeinsam trainiert.