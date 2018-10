Borussia Dortmund - FC Augsburg 4:3 (0:1)

Sieben-Tore-Wahnsinn in Dortmund: Paco Alcácer hat dem BVB mit drei Toren gegen den FC Augsburg zum Sieg verholfen. Der entscheidende Treffer fiel in der sechsten Minute der Nachspielzeit. Nach dem glanzvollen Erfolg in der Champions League am Mittwoch gegen Monaco (3:0) tat sich Dortmund gegen Augsburg lange schwer. Die Gäste spielten mutig und gingen durch Alfred Finnbogason in Führung (22. Minute). Für den Isländer war es - nach dem Hattrick in der Woche zuvor - der vierte Treffer in den vergangenen beiden Bundesligaspielen. Der BVB reagierte wütend und kam durch Achraf Hakimi (24.) und Axel Witsel (25.) zu zwei guten Chancen, doch vorerst konnte der FCA seine Führung behaupten.

Das änderte sich in der zweiten Hälfte: Paco Alcácer erzielte nur drei Minuten nach seiner Einwechslung sein viertes Saisontor (62.). Die Vorlage lieferte erneut Jadon Sancho. Für den englischen Nationalspieler war es bereits der siebte Assist der laufenden Spielzeit. Nach dem Ausgleich hatte der Tabellenführer zunächst Glück, dass Finnbogason (64.) und Caiuby (69.) zwei Großchancen vergaben. Besser machte es dann Philipp Max: Der Außenverteidiger brachte sein Team nach einem verunglückten Schuss von André Hahn erneut in Führung (71.). Doch auch diesmal schlug der Favorit zurück. Alcácer traf zum 2:2 (80.).

REUTERS Mario Götze jubelt über sein Tor zum 3:2

Dann sorgte Mario Götze für eine besondere Geschichte: Nachdem der Weltmeister von 2014 zuletzt mehrfach nicht im Kader gestanden hatte, erzielte er nach seiner Einwechslung das 3:2 (84.). Nach dem Ausgleich von Michael Gregoritsch (87.) war es erneut Alcácer, der sein Team jubeln ließ. Mit einem Freistoß in der 96. Minute traf der Spanier zum 4:3.

Fortuna Düsseldorf - Schalke 04 0:2 (0:0)

Schalke verlässt den Tabellenkeller: Weston McKennie, der den Königsblauen den Champions-League-Sieg gegen Lok Moskau gesichert hatte, erzielte in der Partie gegen Fortuna Düsseldorf in der zweiten Hälfte den Führungstreffer (48. Minute). Guido Burgstaller legte mit seinem ersten Saisontor nach (53.).

Die Fortuna, die in der ersten Hälfte gut mitgehalten hatten, konnte nichts mehr entgegensetzen. Der FC Schalke, der in dieser Saison bisher nur einen Ligasieg gegen Mainz verzeichnen konnte, steht nach dem Auswärtserfolg vorläufig auf dem 14. Tabellenplatz (6 Punkte). Düsseldorf hat einen Punkt weniger geholt (Platz 17).

FSV Mainz 05 - Hertha BSC 0:0 (0:0)

Nach dem 2:0-Erfolg gegen die Bayern ging die Hertha selbstbewusst in die Partie gegen Mainz. Mit 13 Punkten nach sechs Spielen hatten die Berliner zudem den eigenen Vereinsrekord eingestellt. In Mainz kamen sie über ein torloses Remis jedoch nicht hinaus. Damit bleibt die Mini-Negativserie der Hertha gegen die Rheinhessen bestehen: In den vergangenen vier Duellen gelang Berlin kein Tor gegen die 05er.

Die Mainzer gingen sowohl mit der jüngsten Startelf ihrer Bundesliga-Historie als auch schwungvoll in die Partie. Jonathan Burkardt vergab die erste Chance für Mainz (10.). Von der Hertha war bis zur 27. Minute nicht viel zu sehen, als Vedad Ibisevic nach einer Flanke von Valentino Lazaro den Ball an den rechten Pfosten köpfte. Kurz vor der Halbzeitpause kam Jean-Philippe Gbamin auf Höhe des Elfmeterpunktes für die Mainzer in eine aussichtsreiche Schussposition, Rune Jarstein klärte jedoch mit dem Fuß (39.). Auch in der zweiten Hälfte bemühten sich die Mainzer, keine der Offensivaktionen war jedoch von Erfolg gekrönt. Mit 14 Punkten ist die Hertha Tabellendritter, Mainz Siebter (9.).

Hannover 96 - VfB Stuttgart 2:1 (2:0)

Erster Saisonsieg für Hannover 96: Das Team von Trainer André Breitenreiter setzte sich gegen den VfB Stuttgart 2:0 (2:0) durch und reichte damit den letzten Tabellenplatz an die Schwaben weiter. Bobby Wood sorgte im ersten Durchgang mit zwei sehenswerten Kopfballtoren für eine beruhigende Pausenführung (30./45.). Doch es kam noch einmal Spannung auf, als Mario Gomez wenige Minuten nach Wiederbeginn auf 1:2 verkürzte (50.). Trotz guter Möglichkeiten durch Wood und Niklas Füllkrug mussten die 96er bis zur letzten Minute zittern. Erst Ihlas Bebou erlöste Hannover in der Nachspielzeit (90.+1).