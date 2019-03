Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg 2:0 (0:0)

Dank zweier später Tore von Paco Alcácer ist Borussia Dortmund wieder Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Der BVB besiegte der VfL Wolfsburg, während der FC Bayern in Freiburg nur unentschieden spielte.

Die Dortmunder mussten kurzfristig auf Kapitän Marco Reus verzichten, bei dessen Lebensgefährtin Scarlett Gartmann vor der Partie die Wehen eingesetzt haben. Das Paar erwartet das erste Kind.

Dass Reus fehlte, merkte man der Borussia über weite Strecken an. Nach einer Stunde hatte der Tabellenzweite noch keinen Schuss aufs gegnerische Tor gebracht. Als es schon nach einem torlosen Unentschieden aussah, schlug Alcácer in der Nachspielzeit mit einem Doppelpack zu (90.+1, 90.+4).

SC Freiburg - Bayern München 1:1 (1:1)

Bayern-Trainer Niko Kovac musste beim Auswärtsspiel in Freiburg kurzfristig auf Stammtorhüter Manuel Neuer verzichten, der wegen muskulärer Probleme ausfiel. Neuers Ersatzmann Sven Ulreich holte als erste Aktion den Ball aus dem eigenen Netz, Freiburg ging früh in Führung. Nach einer Flanke von Christian Günter vom linken Flügel köpfte Lucas Höler den Ball ins lange Eck (3. Minute). Höler hatte sich in die Lücke zwischen die Münchner Innenverteidiger Jérôme Boateng und Mats Hummels geschlichen und kam unbedrängt zum Kopfball.

Doch die Münchner brauchten nicht mal 20 Minuten um auszugleichen. Die Freiburger konnten eine Ecke nicht klären. Ein abgefälschter Schuss von Leon Goretzka landete am Fünfmeterraum bei Robert Lewandowski, der sich den Ball mit einem guten ersten Kontakt selbst auflegte und dann per Seitfallzieher ins lange Eck traf (22.).

In der Folge waren die Bayern zwar das bessere Team und erspielten sich eine Reihe von Abschlüssen, kamen aber nicht zu einem weiteren Tor. Die beste Chance vergab Lewandowski, als er nach schönem Zuspiel von Serge Gnabry am Freiburger Schlussmann Alexander Schwolow scheiterte (77.).

Werder Bremen - FSV Mainz 05 3:1 (2:0)

Die Partie begann denkbar gut für die Gastgeber. Max Kruse spielte aus der eigenen Hälfte einen Pass in den Lauf von Milot Rashica. Der Angreifer umkurvte Mainz-Keeper Florian Müller und schob zur frühen Führung ein (3.). Dann wurde es zunächst etwas ruhiger - doch noch vor dem Seitenwechsel legten die Bremer durch Kruse nach (36.). Etwas Spannung kam auf, als Robin Quaison in der zweiten Hälfte zum Mainzer Anschluss traf (52.) - doch Kruse machte mit seinem zweiten Tor alles klar (63.).

Fortuna Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach 3:1 (3:0)

Fortuna Düsseldorf legte einen Traumstart hin. Bereits nach 16 Minuten führte der Gastgeber mit drei Toren. Das 1:0 durch Rouwen Hennings fiel bereits nach sechs Minuten, Kevin Stöger traf nach zwölf Minuten zum 2:0. Erneut Hennings machte den Gladbacher Albtraum perfekt (16.). Bemerkenswert: Düsseldorfs Mittelfeldspieler Benito Raman bereitete alle drei Treffer vor. Die Borussia, die durch Denis Zakaria immerhin noch zum 1:3 kam, kann aufgrund der Niederlage am Sonntag von Eintracht Frankfurt vom Champions-League-Platz verdrängt werden.

1. FC Nürnberg - FC Augsburg 2:0 (0:0)

Der 1. FC Nürnberg hat einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf gefeiert. Gegen den FC Augsburg gewann der Aufsteiger dank Treffern von Mikael Ishak und Matheus Pereira. Ishak traf nach einem Freistoß aus kurzer Distanz in der 52. Minute zur Führung. Kurz vor Schluss vollendete Pereira einen Konter zum Endstand (88.). Nürnberg verließ dank des ersten Siegs seit sechs Monatenden letzten Tabellenplatz, überholte Hannover 96 und hat noch vier Punkte Rückstand auf den VfB Stuttgart, der den Relegationsplatz belegt. Hannover (gegen Schalke) und der VfB (in Frankfurt) können am Sonntag aber noch punkten.